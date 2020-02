Le treizième docteur était-il impoli envers Graham? Les fans pèsent

Doctor Who a récemment présenté une scène où Graham O’Brien avoue quelque chose au Treizième Docteur. Cette scène a eu une variété de réactions des fans de la série de science-fiction, certains estimant que le Docteur aurait pu être plus sensible aux sentiments de Graham et d’autres défendant la réponse du Docteur. La BBC a même répondu à l’ancien groupe de fans, donnant leur point de vue sur ce que la réponse du docteur était censée montrer.

Graham O’Brien avoue sa plus grande peur au Treizième Docteur dans la saison 12 épisode 7 de «Doctor Who»

Tosin Cole, Mandip Gill, Jodie Whitaker et Bradley Walsh à la première de Doctor Who saison 11 | Anthony Devlin / .

Au cours de la saison 12, épisode 7 de Doctor Who, Graham avoue ses craintes concernant le retour de son cancer chez le docteur. Elle écoute mais ne semble pas savoir quoi dire. Bien qu’elle mentionne qu’elle «devrait» dire quelque chose de «rassurant». Le docteur mentionne à quel point elle est socialement maladroite et comment elle pensera probablement à ce qu’elle aurait dû dire une autre fois.

Il est facile de comprendre comment certains fans considèrent cela comme le Docteur étant quelque peu insensible à Graham, tandis que d’autres le voient simplement comme un signe qu’elle est socialement maladroite. Le cancer et le fait d’être socialement maladroit sont deux choses que de vraies personnes rencontrent, il est donc compréhensible qu’une telle scène déclenche une variété de réactions. Cependant, laissons les fans s’expliquer dans leurs propres mots.

Les fans pèsent sur la réponse «extrêmement inconfortable» du Treizième Docteur à Graham

Un fan sur Twitter mentionne «le manque flagrant de sympathie et de réconfort du Docteur» et comment le moment est «joué pour rire». Ce fan poursuit en disant que la scène «était complètement hors de propos en écrivant dans un épisode sur la santé mentale». Dans un autre Tweet, le même fan se demande pourquoi les écrivains ont rendu le Docteur «si froid». “Elle aurait pu,” dit le fan, “utiliser ce moment pour tisser des liens avec Graham.”

Un autre fan estime que le docteur était hors de caractère dans cette scène avec Graham. Ce fan a trouvé la scène “extrêmement inconfortable” et se demande pourquoi le Docteur “peut aider Ryan avec sa dyspraxie mais ne pas dire quelque chose qui soutient Graham” Quelqu’un d’autre explique que même s’ils sont «socialement maladroits», ils «auraient quand même dit quelque chose de gentil à Graham». Alors qu’un autre fan pense que «L’épisode… aborde très bien la santé mentale… sauf pour le docteur.»

Cette fan dit que même si le docteur a eu «de nombreuses vies», elle «ne pense toujours à rien à dire à quelqu’un qui a peur du cancer». Un utilisateur de Twitter estime que le docteur était «hors de caractère». La scène, selon ce fan, était «mal écrite». Quelqu’un d’autre pense “Le docteur peut faire mieux que ça.”

Ce fan estime que les écrivains doivent «faire leurs recherches».

D’autres fans de «Doctor Who» ont trouvé la scène «émouvante» et «honnête»

Alors que certains fans ont estimé que le Docteur était «hors de caractère» et «froid» pour Graham, d’autres ont interprété la scène différemment. Un fan parle de la façon dont ils «ont traité le traumatisme [their] propre vie “et” trouvé des amis admettant leur maladresse beaucoup plus réconfortant que les platitudes. ” Ce fan “a trouvé cette scène émouvante”. Un autre fan explique comment “Le Docteur est excellent pour inspirer des discours et des actions héroïques, mais des interactions personnelles nuancées vulnérables et difficiles sans solutions faciles?”

“Enfer non” serait la réaction du Docteur à ceux-ci, selon ce fan. Alors que le fan pense que la scène «aurait pu être écrite un peu plus clairement», ils pensent «qu’elle est entièrement de caractère» pour le Docteur. Quelqu’un d’autre pense que le docteur «écoutant attentivement» Graham signifierait beaucoup pour lui. Cette fan croit que même si “le Docteur ne savait pas comment réconforter”, ça va parce que “Graham avait besoin de quelqu’un pour écouter, et c’est exactement ce qu’elle a fait.”

Un autre fan pense que le Docteur n’était pas «hors de caractère» et n’a rien fait de mal après que Graham se soit ouvert à elle. Selon cette fan, “Elle a écouté et a été honnête à propos de ses sentiments et de son processus de réflexion.” “Se connecter comme ça”, dit le fan, “peut être plus important que les mots.” Un autre utilisateur de Twitter dit: “Il n’y a pas eu une seule incarnation [of the Doctor] qui a vraiment compris… ou pourrait faire face aux émotions humaines. »

Alors que quelqu’un d’autre ajoute que “Le Docteur connaît les chances, alors mentir et dire à Graham que tout ira bien n’était pas une option.” Ni “offrir des platitudes.” Le fan reconnaît que “Le Docteur a toujours été des ordures à parler de sentiments.” Ce fan décrit la scène comme «réelle et honnête».

La BBC répond aux préoccupations des fans à propos de cette scène

La BBC a répondu aux fans qui pensaient que le Docteur aurait pu être plus sensible aux sentiments de Graham. Selon Radio Times, la BBC a déclaré aux fans que “sa réponse n’a jamais été destinée à être dédaigneuse”. “L’intention de la scène”, selon la BBC, “était de reconnaître à quel point il peut être difficile de gérer les conversations sur ce sujet.”

La réponse de la BBC poursuit: “Face à ces situations, les gens n’ont pas toujours les bons mots à dire au bon moment.” Cette incapacité à trouver les bons mots au bon moment «souvent [leads] à des sentiments de culpabilité. ” Par conséquent, «l’intention» de cette scène «était de sympathiser avec tous ceux qui se sont peut-être retrouvés dans une position similaire».