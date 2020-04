Le Tweet de Suga a des fans qui pensent que la suite de sa mixtape ‘Agust D’ est à venir

Les fans de BTS sont en état d’alerte pour une deuxième mixtape Agust D, une deuxième mixtape Hopeworld et la première mixtape de Jungkook. Le 7 avril, Suga a tweeté à partir du compte Twitter partagé de BTS, et les fans ont pris le tweet du rappeur car Agust D 2 pourrait bientôt sortir.

Suga a terminé la production de «Agust D 2» en 2019

Le 15 août 2016, Suga a sorti sa première mixtape Agust D sous le nom Agust D, son autre alter ego qui le différencie de son travail de Suga dans BTS. La mixtape incorpore un style de rap hardcore et explore l’ascension de Suga vers le succès ainsi que ses luttes avec la santé mentale.

En août 2019, BTS a pris de longues vacances avant de filmer la quatrième saison de BTS: Bon Voyage et de reprendre leur tournée Love Yourself: Speak Yourself. Dans un épisode de BTS: Bon Voyage, Suga a confirmé qu’il avait fini de produire la musique d’une deuxième mixtape. Il a également déclaré qu’il prévoyait de terminer l’enregistrement et l’organisation de la mixtape après que BTS ait terminé le tournage de BTS: Bon Voyage.

Pendant leur séjour à New York pour leur performance lors du Rockin ’Eve de Dick Clark, les membres de BTS ont organisé un VLIVE pour décompter jusqu’en 2020 en Corée du Sud. Pendant le VLIVE, Suga a révélé que sa prochaine mixtape devait sortir en 2019, mais cela ne s’est pas produit en raison d’un conflit d’horaire. Il a également déclaré que les paroles pourraient devoir changer car le suivi d’Agust D n’était pas venu à temps.

Le message de Suga sur Twitter fait penser aux fans de BTS que «Agust D 2» arrive

Le 7 avril, Suga a publié une vidéo sur le compte Twitter partagé de BTS. Son tweet était une vidéo d’un des premiers guides de sa chanson solo de l’ère Love Yourself de BTS, “Trivia: Seesaw”. La vidéo est datée du 13 février 2018 et s’intitule «guide vocal des fleurs».

Ce n’est pas la première fois que Suga partage des brouillons de sa musique avec ARMY. Le 29 mars, Suga a partagé une photo des paroles qu’il a écrites pour les brouillons de «134340», «Outro: Tear» et «The Last». ARMY a pris cela comme un signe que Agust D 2 pouvait tomber à tout moment.

“Le premier yoongi a tweeté ses ébauches écrites pour 134340, le dernier, et outro: tear et maintenant il a posté le guide de la balançoire intitulé” fleur “… il nous taquine dès que 2 arrive”, a tweeté un fan.

Les fans sont prêts pour la nouvelle mixtape

Le tweet de Suga a brièvement ramené les fans à l’ère de Love Yourself et a fait manquer à tout le monde “Trivia: Seesaw”. Vous savez quelle anecdote parfaite serait de manquer l’ère de Love Yourself? Agust D 2. Peut-être que c’était le plan de Suga depuis le début, et ARMY l’a compris.

“Félicitations à yoongi pour m’avoir fait manquer une balançoire comme je le fais toujours et pour m’avoir donné envie d’agust d 2 de sortir comme je le fais toujours, félicitations”, a tweeté un fan.

“JE PEUX LE SENTIR. JE PEUX LE SENTIR. AGUST D 2 ARRIVE. YOONGI DÉPOSE TOUJOURS DES PROJETS DE CHANSONS ANCIENNES LORSQUE IL VOULAIT NOUS DÉTRUIRE. AGUST D 2 IS COMINGBSJSJ », a écrit un fan sur Twitter.

y'all yoongi jouait sur l'ordinateur et a trouvé ce projet de bascule parce qu'il mettait la touche finale à agust d 2

– ☻ 호비 호비 호비 ☻ (@bluesidehoseok) 7 avril 2020

“Juste un rappel que Yoongi a dit dans bvs4, qu’il avait terminé sa mixtape et avait juste besoin d’enregistrer les chansons que Yoongi nous taquinait récemment avec les paroles des chansons et les projets de chansons qu’il rencontrait AGUST D 2 arrive bientôt !! Préparez vos perruques », a tweeté un fan.

«Le premier yoongi publie une photo de son bloc-notes lyrique…. puis le projet de bascule ……. il passe par ses trucs… .. ce qui pourrait signifier ……. un 2 août bientôt », a écrit un utilisateur de Twitter.

“Le projet de bascule ressemble à ceci, imaginez comment Agust D 2 va être”, a tweeté un fan.