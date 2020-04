Le Twitter de Madison Prewett semble révéler où elle en est avec Peter Weber

Madison Prewett est récemment apparue sur le podcast Off the Vine de Kaitlyn Bristowe et elle a allégué que Peter Weber lui avait dit qu’il voulait être avec elle quelques jours avant qu’il ne soit repéré à Chicago avec Kelley Flanagan. Cela a conduit Weber à appeler Prewett sur Instagram. Pour les fans qui se demandaient où en étaient les deux, il semble que Prewett aime sur Twitter que Prewett progresse.

Madison Prewett et Peter Weber | John Fleenor via .

Madison Prewett a déclaré que Peter Weber voulait se remettre ensemble

Sur le podcast Off the Vine, Prewett a déclaré à Bristowe qu’elle était confuse lorsque Weber a été vue à Chicago avec Flanagan. C’est parce que Weber a apparemment tendu la main à Prewett juste «deux jours avant», il a été vu à Chicago avec Flanagan.

“Il m’appelait et m’envoyait des textos en disant:” Tu me manques, revenons ensemble “”, a déclaré Prewett. «Je veux dire, je pense que c’était un peu déroutant pour moi, mais je pense que, quand vous vous séparez et que vous traversez un chagrin et que vous venez de sortir d’un spectacle qui était émotionnellement, physiquement et très fatiguant, tout le monde gère cela différemment. Tout le monde s’appuie sur des choses différentes. »

Prewett a également dit à Bristowe que Weber lui avait de nouveau tendu la main après avoir été vu avec Flanagan.

«Il m’avait envoyé un texto deux jours auparavant. Et il m’a envoyé un texto après une pause de quelques jours. Il m’a envoyé ce long, long texte, sorte d’explication, mais pas vraiment. Il suffit de partager la situation actuelle ou autre », a déclaré Prewett à Bristowe. «J’étais très gentil en retour, je me disais simplement:« Écoutez, cela n’affecte rien pour moi, comme si nous nous sommes séparés, ce n’est pas comme si j’avais perdu quelque chose ici. »Je suppose, mais je lui ai dit en quelque sorte ce que je dis. Ce qui me déroute chez Peter, c’est qu’il y a deux jours, vous me disiez à quel point vous m’aimiez et vouliez vous remettre ensemble et maintenant vous êtes avec la seule personne qui était ma meilleure amie. C’est un peu blessant. »

L’ancien célibataire l’a appelée

Après que Prewett a continué Off the Vine, Weber a répondu. Une page de fans de Bachelor Nation sur Instagram a publié ce que Prewett a révélé sur le podcast. Weber a ensuite commenté publiquement le message et marqué le compte de Prewett. Dans son commentaire, Weber a affirmé que Prewett ne racontait pas toute l’histoire.

“@Madiprew, vous penseriez que vous auriez un peu plus de respect pour cette situation étant donné que nous savons tous les deux qu’il y a plus dans l’histoire”, a-t-il commenté.

Ce commentaire a attiré l’attention du blogueur Reality Steve, et il a tweeté: «Oh boy. Je suppose que ce va-et-vient ne se terminera pas de si tôt… “

Ce que Madison Prewett a aimé sur Twitter

Pour ceux qui sont curieux de voir comment Prewett a réagi après que Weber ait applaudi, il semble qu’elle ne s’en soucie pas et continue. Beaucoup de ses goûts récents sur Twitter sont complémentaires envers elle-même et son apparition sur le podcast de Bristowe.

“À ce stade, @madiprew n’a pas besoin de s’expliquer. Elle a dit sa vérité. Pour de plus grandes choses », lit l’un des tweets que Prewett aimait.

Prewett a aimé un autre tweet qui dit: “Je fais partie de l’équipe @madiprew n’importe quand.”

Un autre tweet Prewett aimait lire: «Écouter @madiprew sur #offthevine avec @kaitlynbristowe et…. WOW … elle est incroyable. “