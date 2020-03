Le voyage de Pete Davidson en cure de désintoxication n’était pas qu’une question de sobriété

Pete Davidson est un comédien devenu populaire il y a quelques années comme l’un des plus jeunes membres de la distribution de Saturday Night Live. Bien que la carrière de Davidson se soit bien déroulée, sa vie personnelle a été beaucoup affectée par sa gloire soudaine.

Davidson a parlé d’aller en cure de désintoxication pour traiter sa consommation de drogue. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle il a demandé de l’aide. Il a récemment eu un autre passage en réadaptation, et il y a en fait une autre raison choquante pour laquelle Davidson a décidé de demander de l’aide.

Pete Davidson a été ouvert sur la réadaptation

Alors que certaines célébrités ne veulent pas partager avec d’autres qu’elles se battent derrière des portes closes, Davidson a en fait été très ouvert avec les fans sur certaines choses qu’il traverse en privé.

Par exemple, il n’hésite généralement pas à discuter de ses antécédents de toxicomanie. En 2017, il a révélé qu’il avait obtenu de l’aide pour la consommation de drogues et qu’il était sobre après de nombreuses années.

En décembre 2019, il a également fait savoir sur SNL qu’il allait se réadapter. Le comédien a déclaré: «Je pars en vacances. Vous savez, le genre de vacances où l’assurance paie une partie, et ils prennent votre téléphone et vos lacets. Et vous avez des colocataires mais ça coûte quand même 100 000 $. »

Lors d’un stand-up show en février, Davidson a confirmé aux fans qu’il était allé au centre de traitement de Sierra Tucson en Arizona.

Pete Davidson est également allé en cure de désintoxication pour sa santé mentale

Davidson a également été assez ouvert sur certaines de ses difficultés mentales. Il a partagé qu’il souffrait de troubles anxieux et de dépression. En 2017, il a également révélé qu’il avait reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite.

Dans son interview avec Charlamagne Tha God, Davidson a révélé que son récent passage en réadaptation concernait le travail sur sa santé mentale. Pour lui, la réadaptation est une grande partie du traitement de ses difficultés mentales, et il n’a pas peur de le faire savoir à tout le monde.

«Je dois constamment réajuster mes médicaments», a-t-il déclaré. «J’ai entre bipolaire et borderline et PTSD et sh * t de mon enfance, donc je dois aller me réajuster de temps en temps. Je ne pense pas que la réadaptation soit si importante. Je pense que c’est comme une chose vraiment forte et puissante. “

Il a également félicité la réadaptation pour avoir aidé les gens à trouver la racine de leurs problèmes, d’autant plus que les programmes de réadaptation exigent que les patients soient sobres pendant un certain temps, ce qui permet aux médecins de les diagnostiquer plus efficacement.

Pete Davidson a traversé beaucoup de choses au cours de la dernière année

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la santé mentale de Davidson n’a pas été la meilleure au cours de la dernière année. En 2018, lui et Ariana Grande se sont fiancés après une courte période de rencontres. Les deux d’entre eux ont fini par annuler leur engagement plus tard cette année-là après que l’ex-petit ami de Grande, Mac Miller, est décédé d’une overdose de drogue.

Davidson a même partagé avec Charlemagne Tha God qu’il savait que Grande aimait toujours beaucoup Miller quand il la regardait pleurer sa mort. Davidson a déclaré: «Je savais à peu près que c’était fini après ça. C’était vraiment horrible et je ne peux pas imaginer à quoi ça ressemble. Ce sh * t est tout simplement terrible. Tout ce que je sais, c’est qu’elle l’aimait vraiment et qu’elle ne faisait pas de spectacle ou quoi que ce soit. Cela a été f * ked et des prières à sa famille et à tous ses amis, encore. “

Il a également eu quelques relations à court terme depuis sa rupture avec Grande.