Le vrai nom de l’acteur ‘Fast and Furious’ Vin Diesel est beaucoup plus générique

Vin Diesel est peut-être connu pour ses personnages hard-guy dans ses franchises de films comme The Fast & the Furious, xXx et The Chronicles of Riddick, mais ce qui se cache sous son extérieur difficile est en fait un peu un nerd, et un fier à cela .

À six pieds de haut et 225 livres, Diesel peut ressembler à son surnom choisi, mais lorsque vous l’entendez parler de ses passe-temps et de ses intérêts, il se rapproche beaucoup plus de son nom de naissance, qui est beaucoup plus générique que ce à quoi on pourrait s’attendre.

Vin Diesel | Emma McIntyre / BAFTA LA / . pour BAFTA LA

Vin Diesel aime Dungeons and Dragons

En dépit de travailler trois heures par jour pour maintenir la force et l’apparence nécessaires pour faire son travail, Diesel était et est toujours un peu un nerd. Il est très ouvert sur son amour du jeu de rôle, Donjons et Dragons, souvent appelé D&D, et a même écrit un avant pour un livre sur le sujet.

Diesel n’a pas honte de son amour du jeu et le crédite même en partie pour son talent d’acteur. Il appelle le jeu un «terrain d’entraînement pour l’imagination».

Il aime aussi les comédies musicales et a dit une fois dans une interview en 2003 qu’il voulait faire sa propre version cinématographique de Guys and Dolls.

Vin Diesel n’a jamais voulu être une star de l’action

Dans une interview en 2017 avec le New York Times Diesel, a déclaré: «Quand j’ai commencé à jouer, l’idée d’un héros d’action était relativement nouvelle. Cela ne m’a pas frappé alors que mes années en tant que videur changeaient mon apparence. J’étais déterminé à travailler avec Sidney Lumet. »

Sidney Lumet est un réalisateur dont la longue carrière a commencé dans les années 1950. Il a réalisé des classiques comme 12 Angry Men et Dog Day Afternoon avec Al Pacino. Diesel a finalement obtenu son souhait, mettant en vedette l’avant-dernier film de Lumet, Find Me Guilty en 2006. Lumet est décédé en 2011.

Lumet a déclaré à Diesel alors qu’ils travaillaient ensemble sur le film: «Vous allez subir ce que les belles femmes ont souffert dans cette industrie pendant 100 ans. Vous souffrirez pour votre physique de héros d’action. “

Vin Diesel a fait son propre départ

Après avoir agi pendant la majeure partie de sa vie, Diesel a pensé qu’il pourrait se rendre à Los Angeles et se faire une carrière. Ce n’était pas le cas et il est retourné à New York avec «sa queue entre ses jambes» comme il l’a dit. Pendant ce temps, il a été inspiré par des cinéastes à petit budget et a décidé d’essayer le cinéma.

Il a produit, écrit et joué dans le court métrage Multi-Facial pour seulement 3000 $ qu’il a gagnés de son travail de videur. Le film a fait partie du Festival de Cannes 1995. Là, le réalisateur Steven Spielberg a vu sa performance et l’a ensuite jeté dans Saving Private Ryan.

Diesel a également sorti un deuxième film, Strays, en 1997. Il s’agissait d’un long métrage qu’il a produit pour environ 50 000 $. En 2000, il a été casté dans le premier des chroniques des films de Riddick et a donc commencé sa carrière d’action.

Quel est le vrai nom de Vin Diesel?

Diesel est né Mark Sinclair en 1967 en Californie et a un frère jumeau fraternel, Paul. Sa mère, Delora Sinclair a épousé plus tard Irving H. Vincent qui a ensuite adopté les deux garçons. Diesel n’a jamais connu son père biologique et se réfère à son beau-père comme son père, et la famille a tous pris le nom de famille de Vincent.

Irving H.Vincent a travaillé dans le théâtre à New York, et bien que Diesel parle rarement de sa famille dans les interviews, il est probable que sa carrière ait eu une grande influence sur Diesel, à tel point qu’il a commencé à jouer à l’âge de sept ans.

Quant au nom choisi par Diesel, l’histoire raconte que Vin est l’abréviation de Vincent, et Diesel est venu de ses amis en plaisantant qu’il était si énergique qu’il fonctionne au diesel. Il a également été spéculé qu’il avait besoin d’un autre nom pour sa propre sécurité lorsqu’il travaillait comme videur à New York.