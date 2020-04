Le Walking Dead se termine sur Big Cliffhanger avant la finale reportée

Quand “Les morts qui marchent” a annoncé qu’il ne diffuserait la finale de la saison 10 que plus tard cette année en raison de retards causés par le coronavirus, nous savions qu’il resterait quelques fils pendant l’avant-dernier épisode – mais le cliffhanger de ce soir était sauvage!

Pour l’instant, aucune date de retour n’a été fixée pour le dernier épisode, qui sera diffusé en tant que spécial avant le début de la saison 11. Selon la coureuse de spectacle Angela Kang, ils étaient “très proches” de la fin de la finale, mais il y a quelques réglages de post-production qu’ils ne peuvent tout simplement pas faire avant que tout soit à nouveau opérationnel.

Cela étant dit, décomposons chacun des grands scénarios de cette semaine, en commençant par celui qui a amené l’épisode à sa fin intense.

Beta fait son pas

Bien qu’il puisse porter la moitié du visage d’Alpha comme masque, Beta a clairement indiqué qu’il ne voulait pas de mise à niveau en ce qui concerne son nom – tuant presque une femme qui l’appelait “Alpha” par erreur.

Maintenant à la tête des Whisperers et d’une nouvelle horde de zombies géante, Beta les a emmenés directement à Alexandrie, seulement pour la trouver complètement abandonnée. Heureusement, nos survivants ont été intelligents et ont fait la queue dans un hôpital voisin avant que Beta ne puisse demander un châtiment pour la décapitation d’Alpha, ne laissant que Aaron et Alden dans la clandestinité pour garder un œil sur les méchants.

Dans un nouveau développement effrayant, Beta entend maintenant des voix, des voix qui lui disent en quelque sorte où les survivants se cachent réellement. Après que son groupe ait changé de direction et se soit dirigé vers l’hôpital, ils ont découvert Aaron et Alden et les ont faits prisonniers. Pour l’instant, nous n’avons aucune idée de ce qui leur est arrivé.

L’épisode s’est terminé avec Beta, écoutant des informations de l’intérieur de sa tête, se présentant à l’extérieur de l’hôpital avec une quantité folle de sauvegarde derrière lui. C’est un dernier coup effrayant et qui ne rend pas les choses trop prometteuses pour tout le monde à l’intérieur. La grande question est restée sans réponse jusqu’à ce que la finale soit enfin diffusée: comment peuvent-ils se battre sans miracle?

Daryl et Negan, conseillers en deuil

Daryl et Negan ont fait équipe avec des homologues plus jeunes et féminins cette semaine, offrant des conseils et une épaule sur laquelle pleurer (ou frapper) après les sorties d’Alpha et de Michonne.

Pour Daryl, il a passé l’épisode avec Judith, qui voulait apprendre à marcher sur le périmètre et à protéger tout le monde comme son mentor à l’arbalète. Ils sont tombés sur un Whisperer qui a quitté le groupe, disant que Beta l’avait “perdu” après la mort d’Alpha. Sans aucune information à échanger, Daryl lui a tiré dans la tête, affirmant que c’était une mort plus miséricordieuse que de la laisser saigner. Judith se sentait un peu salée, ils ont juste laissé son corps là-bas, cependant, et sont devenus émotionnels alors qu’elle plaidait son cas.

“Et si tu étais perdue et que personne ne pouvait te trouver, ou RJ l’était ou maman,” dit-elle, déchirant en disant, “Je veux juste que nous soyons de retour ensemble, à la maison, c’est tout.” En lui disant que Michonne était dans une aventure pour aider les autres et chercher Rick, elle a dit qu’elle craignait qu’il ne la quitte aussi. Il l’a réconfortée en disant que tous les autres survivants étaient sa famille et en lui disant que “rien ne peut remplacer la disparition de quelqu’un que vous aimez, mais cela ne signifie pas que tout ce qui va suivre va vous briser le cœur.”

À la fin des choses, Negan avait affaire à Lydia, qui éprouvait des sentiments compliqués à propos de la mort de sa mère, Alpha. Oui, elle a fait des choses horribles, horribles mais, comme Negan l’a dit à Lydia, “elle était toujours ta maman”. Elle ne voulait cependant pas montrer son chagrin, jusqu’à ce qu’il devienne trop consumant pour ne pas le faire. Elle s’est finalement effondrée dans les bras de Negan, alors qu’il la serrait contre lui pour la consoler.

Il sera intéressant de voir si Negan et Lydia continueront de se jumeler pendant que le spectacle continue.

Carol trouve le pardon

Avec Connie toujours manquante, sa meilleure amie Kelly et Carol avaient besoin de hacher les choses.

Les deux sont sorties ensemble, où Carol s’est excusée d’être responsable de l’effondrement de la grotte et a dit qu’elle souhaitait pouvoir reprendre ce qui s’était passé. Kelly, cependant, était convaincue que Connie allait bien. Elle a ensuite dit à Carol comment Connie se sentait sourde était sa «superpuissance», avant de lui montrer son pardon.

“J’ai entendu des histoires sur vous dans le temps, vous vous contentiez de partir et de faire ce que vous seul pouvez faire. Loup solitaire. C’est votre superpuissance”, a-t-elle ensuite dit à Carol. “Vous ne pouvez pas tout abandonner à votre sujet parce que de mauvaises choses arrivent.”

La princesse donne le Royal Runaround

Après sa brève apparition la semaine dernière, nous avons finalement eu une bonne introduction à Princess, un personnage loufoque des bandes dessinées qui a finalement fait ses débuts à la télévision.

La princesse, de son vrai nom Juanita Sanchez, a expliqué qu’elle ne voulait pas s’appeler reine parce que le terme “me ferait paraître vieux et prétentieux”. Révélant qu’elle est seule depuis plus d’un an maintenant, elle s’est même demandé si Eugene, Yumiko et Ezekiel étaient même réels.

Ezekiel l’a conquise en complimentant les “étalages” de marcheurs qu’elle a mis en place en ville, avant qu’elle n’effraye accidentellement leurs chevaux en tirant son arme sur certains zombies. Miko était sceptique quant à la confiance en l’assistance de Princess, mais a été rejetée par les deux autres membres de son groupe, alors ils sont tous partis ensemble pour trouver de nouvelles roues.

En cours de route, la princesse les a tous accidentellement (peut-être pas?) Traversés à travers un champ de mines – encore une fois, ne les attachant pas du tout à Yumiko – avant qu’ils ne réalisent tous qu’elle leur a donné le tour de piste et les a emmenés sur la route la plus longue possible pour se rendre à une grange pleine de vélos.

Ils étaient énervés, mais elle avait une bonne raison: elle s’amusait, voulait qu’ils soient tous amis avec elle et craignaient de la laisser une fois qu’ils auraient ce dont ils avaient besoin. Elle a vraiment conquis Eugene quand elle a révélé que la vie n’était pas très différente pour elle avant l’apocalypse zombie, car elle se souvenait d’avoir été toute seule et d’avoir dit “tu es difficile à aimer”. Ouais, Eugene est là.

Cela a dû aussi toucher le cœur de Miko, alors qu’elle invitait Princess dans leur quête pour trouver Stéphanie, la femme à l’autre bout de la radio.

Encore une fois, nous devrons attendre que cette finale soit enfin diffusée pour voir ce qu’est l’accord de Stéphanie, bien que tous les signes indiquent que le Commonwealth – une société avancée de la bande dessinée ressemblant au monde pré-zombie – est le véritable cliffhanger du saison.

Rendez-vous tous lorsque la finale sera diffusée. Jusque-là, restez en sécurité!