Lea Michele réagit à Lindsay Lohan Shade sur Watch What Happens Live

Ce n'est pas un secret que Lindsay Lohan considère Ariel dans "The Little Mermaid" un rôle de rêve et elle ne pouvait pas cacher sa confusion quand une autre star a été invitée à aller sous la mer pour la jouer.

Apparaissant sur "Regardez ce qui se passe en direct" jeudi soir, Lea Michele a réagi à l'ombre que Lohan a jetée sur son chemin après avoir annoncé qu'elle jouerait le marin aux cheveux roux pour un concert de deux nuits au Hollywood Bowl plus tôt cette année.

Assis à côté Liam Payne de One Direction, on a demandé à Michele ce qu'elle pensait du commentaire de Lohan lors de l'annonce. À l'époque, elle écrivait simplement "Huh?" sur un post confirmant la nouvelle.

"Je sais, je l'ai vu. C'était très intéressant", a expliqué Michele. "Ils ont annoncé que je jouais Ariel au Hollywood Bowl et je pense qu'elle a écrit comme" Quoi? " Je trouve que c'est un honneur. "

"Être ombragée par Lindsay Lohan?" demanda Andy. "Ouais, c'est classique", a déclaré Lea, "Parce que, évidemment, c'est au Hollywood Bowl, je ne suis pas comme … tu sais, mais c'était génial. J'en ai marre."

Pendant le spectacle, on lui a également demandé si elle aimerait jouer Elphaba dans une adaptation cinématographique de "Wicked" – et Lea a clairement indiqué qu'elle sauterait sur le rôle.