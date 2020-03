Lea rejette brutalement Shaun. Comment pouvez-vous récupérer d’un intérêt romantique non partagé?

le

Les fans de Good Doctor sont encore sous le choc du rejet brutal de Lea

Shaun. Malheureusement, il devra désormais voir Lea au travail tous les jours. Ce sera

difficile pour lui de rester concentré sur ses chirurgies tout en soignant un cœur brisé

et faire face à sa rupture avec Carly.

Si vous êtes dans le même bateau que Shaun, comment pouvez-vous continuer

après avoir avoué des sentiments romantiques à quelqu’un que vous aimez vraiment et que vous voulez sortir avec lui?

Voici quelques conseils que les experts ont partagés avec Showbiz Cheat Sheet sur la récupération

d’un rejet douloureux. Ils ont également donné des conseils à Shaun sur la façon dont il peut se déplacer

vers l’avant.

Si quelqu’un ne partage pas votre intérêt romantique, reculez

Il peut être difficile d’accepter le rejet d’une personne que vous êtes

intéressés à sortir ensemble, mais il est important de prendre en compte les

sentiments. Essayer de forcer une relation ne vous mènera pas très loin. C’est un

erreur que Shaun a faite avec Lea, et elle a répondu en étant

très dur avec lui.

Tina B. Tessina, PhD, (également connue sous le nom de «Dr. Romance»), psychothérapeute

et auteur du Dr

Romance’s Guide to Finding Love Today, recommande, abandonnant dès que possible

car il est clair que l’autre personne n’est pas intéressée. “Reculez, soyez amical, gardez

à l’esprit, vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à vous aimer “, a déclaré Tessina à Showbiz Cheat Sheet.

«Concentrez-vous sur le fait d’être amis, assurez-vous que votre comportement convient à vos amis et

donnez à la personne une chance de mieux vous connaître. Ils pourraient changer d’avis si

ils apprennent à vous connaître, mais vous les repousserez si vous essayez de le forcer. Concentrer

sur d’autres personnes. “

N’oubliez pas la vue d’ensemble

Ne faites pas de la personne qui vous a rejeté le centre de votre monde.

Il est important d’aller de l’avant et de poursuivre votre vie. Cette personne le plus

ont probablement continué leur vie, et vous devriez faire de même.

Peterson, conseiller et écrivain pour Choisir

Thérapie, recommande de prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble. “Rappelles toi

votre vue d’ensemble », nous a dit Peterson. “Qu’est-ce qui est important pour toi? Comment voulez-vous

votre vie, et quel type de personne voulez-vous être? C’est naturel d’être

déçu, mais vous n’avez pas à faire de la personne et de son rejet une star

joueur dans votre histoire de vie. “

Considérez cela comme une expérience d’apprentissage

Bien qu’il soit difficile d’avoir quelqu’un qui repousse votre romantique

intérêt, il est utile de l’utiliser comme une expérience d’apprentissage. Tessina conseille d’accepter

ce qui s’est passé tout en recadrant la situation et en la considérant comme un moment

vous pouvez apprendre de:

Acceptez votre déception, transformez-la en une expérience d’apprentissage. Demandez-vous si vous vous êtes concentré sur le mauvais type de personne, quelqu’un qui ne vous convient pas. Si oui, commencez à réévaluer ce que vous pensez être un bon match pour vous. Mettez votre énergie dans le travail, les loisirs, les amis, la famille et les projets. Arrêtez-vous de sortir ensemble pendant un petit moment, jusqu’à ce que vous surmontiez votre déception.

Comment Shaun peut récupérer après avoir été rejeté par Lea

Comment Shaun peut-il guérir d’être si brutalement rejeté par Lea?

Peterson dit que Shaun devrait se concentrer sur le fait de rester présent, au lieu de rejouer le

déception qu’il a vécue avec Léa. “Reste dans le moment présent, Shaun!”

conseille Peterson. “Bien que votre esprit revienne naturellement au dur

rejet à chaque fois que vous voyez Lea, revenez au présent et

se concentrer sur l’interaction sans émotion dans «ce» moment. C’est la meilleure façon

pour empêcher les émotions du passé de ruiner votre vie avec Lea dans le

présent.”

Tessina dit qu’il est important que Shaun travaille à lâcher prise

de Lea et se réconcilier avec la situation. “Il doit comprendre qu’il a fait un

erreur et laisser aller ses sentiments pour elle », explique Tessina. “Ce n’est pas l’amour si

les deux personnes ne se sont pas connectées. Shaun doit traiter Lea comme une collègue, et

oublie qu’il est amoureux d’elle, parce qu’il ne l’est pas vraiment. Il est juste

fantasmer. ”

