Leah McSweeney révèle pourquoi elle a choisi son slogan

Dans une nouvelle interview, Leah McSweeney, la dernière actrice de The Real Housewives of New York City, a révélé pourquoi elle avait choisi son slogan pour l’ouverture de la série.

McSweeney a réalisé une interview ludique avec Ramona Singer pour Interview Magazine. La chanteuse a foré McSweeney sur un certain nombre de sujets, mais voulait vraiment savoir pourquoi elle avait choisi: “Je peux flotter comme un papillon, mais je pique comme une chienne.”

Leah McSweeney | Banque de photos Sophy Holland / Bravo / NBCU via .

Singer a également demandé à McSweeney pourquoi elle voulait que Singer soit sa mère «porteuse». McSweeney a ri, répondant qu’elle ne se rappelait pas avoir posé cette question au chanteur. Mais elle a dit qu’elle et Singer ont une connexion très forte et ont réussi dès le début.

Les gens ne se rendent pas compte qu’elle est plus dure qu’elle en a l’air

McSweeney a dit à Singer qu’elle avait choisi le slogan parce que parfois les gens pensent que son personnage correspond à son esthétique physique. «Eh bien, j’adore boxer. C’est une pièce de théâtre de la citation de Muhammad Ali, clairement », a-t-elle dit en riant.

“Beaucoup de gens me regardent et pensent que je viens de Los Angeles à cause des cheveux blonds et de tout le reste”, a-t-elle ajouté. «Ils pensent automatiquement que je suis une sorte de fille de la vallée. Mais comme vous le savez, je peux avoir une piqûre difficile si je suis poussé dans un coin. Hormis cela, je suis très gentil. Je suis une personne agréable. Mais si j’ai l’impression de ne pas être respecté ou menacé d’une manière ou d’une autre, je peux arriver un peu. »

Le chanteur a répondu: «Je pense que je vous ai trouvé un peu comme vous l’avez dit, la-di-da, la-di-da. Beaucoup de jeunes ne réalisent pas que vous avez beaucoup de profondeur pour vous. Vous êtes très intelligent. Vous êtes très avisé. Si quelqu’un vous pousse trop loin, vous rirez tout de suite ou piquerez tout de suite comme une abeille. “

Elle aime aussi le mot «salope»

McSweeney a ajouté qu’elle aime aussi le mot «salope». «Je vais piquer en arrière comme une chienne. J’aime aussi le mot salope. Je pense que c’est un bon mot », a-t-elle déclaré. C’est à ce moment-là que Singer a demandé à McSweeney son commentaire sur la «mère porteuse».

“En fait, je ne me souviens pas vous avoir demandé cela”, a-t-elle dit en riant. «Je vais vous dire ceci. Je pense que vous et moi avions une connexion tout de suite. Vous êtes self-made, ce pour quoi je ne pense pas que beaucoup de gens vous accordent suffisamment de crédit. C’est l’une des choses que j’admire chez vous. Je vous admire aussi beaucoup et la relation d’Avery. Vous êtes une excellente équipe mère-fille et des amis. Je vois la façon dont elle t’admire. Je pense donc que c’est pour cela que je vous ai demandé d’être ma mère porteuse. “

Le chanteur ajoute que McSweeney est plus intelligent que les gens ne le pensent. “Tout comme je vous parle en ce moment, vous êtes beaucoup plus intelligent que les gens ne le pensent. Je pense qu’après ce week-end de folie, vous deviez vous en sortir et entrer dans mes bonnes grâces était de dire: «Pouvez-vous être ma maman?» Parce que vous saviez alors qu’il y avait de l’espoir. Vous avez alors su que je ne pouvais garder aucune rancune et je devrais vous pardonner. “

The Real Housewives of New York City est diffusé jeudi à 9 / 8c sur Bravo.