Leah McSweeney taquine ‘Outburst’ chez Ramona Singer et pourquoi elle est surprise par Luanne de Lesseps

Leah McSweeney est la nouvelle fille des Real Housewives de New York. La star de Bravo rejoint le casting de la saison 12 après celle de Bethenny Frankel en août 2019. Pour les mondains, la route pour entrer dans un groupe de femmes qui se connaissent depuis des années n’a pas été facile. Après quelques hoquets initiaux, il semble que McSweeney ait pu trouver une place dans la Big Apple.

Ramona Singer, Leah McSweeney et Luann de Lesseps | Banque de photos Sophy Holland / Bravo / NBCU via .

McSweeney a taquiné une «explosion» qu’elle aura avec Ramona Singer dans la prochaine saison de la série télé-réalité. La différence d’âge a joué un rôle dans leur affrontement. McSweeney a 37 ans tandis que Singer en a 63.

“Vous devez comprendre que ma mère n’a que quelques années de plus qu’elle”, a déclaré McSweeney au New York Post. «J’avais des problèmes avec ma mère pendant l’émission, que tout le monde verra, et je pense que mon débordement émotionnel avec Ramona était dû à beaucoup de mes propres problèmes avec ma mère.»

Cependant, les dames ont pu adoucir les choses et ont maintenant trouvé un terrain d’entente.

«Ramona m’a prise sous son aile. Elle m’a tout de suite pris goût, mais elle aussi, je le sentais, était dure avec moi et me tient à une attente différente », a-t-elle poursuivi. “Peut-être qu’elle voit [in me] elle-même quand elle était plus jeune? “

Cependant, toutes ses amitiés n’ont pas été difficiles, McSweeney a noté qu’elle avait instantanément réussi avec Luann de Lesseps.

«Je ne l’ai pas vue, elle et moi, comme vraiment approcher de si près, mais elle est f – king incroyable», a ajouté le débutant.

Ramona Singer taquine également la saison 12

La chanteuse est maintenant la seule femme au foyer de la franchise RHONY qui est membre à temps plein depuis le début. En tant que star de longue date, elle a tout vu et affirme que cette nouvelle saison est «unique».

“Je pense que ce qui est intéressant cette saison, a dit quelqu’un, décrivez-le et, en ce moment, le mot pour le décrire est, c’est une saison très unique”, a déclaré Singer à Entertainment Tonight. “Nous nous montrons d’une manière différente, nous allons plus loin et exposons nos peurs et nos faiblesses, et les gens peuvent comprendre cela, parce que personne n’a une vie parfaite. Personne n’a une vie parfaite. Et si quelqu’un dit que oui, il ment. Donc, je pense que les fans vont se rapporter à ça, et ils seront, genre, tu sais quoi? Je m’identifie à cela. “

La reine du Pinot Grigio a également déclaré qu’elle était plus détendue à filmer cette saison sans Frankel.

“Même si Bethenny est un personnage très fort, elle est bien reçue par les téléspectateurs, par nous, elle est fondamentalement – nous marchons tous sur des œufs autour d’elle”, a ajouté Singer. «Nous ne pouvions pas vraiment être nous-mêmes. C’est une si grande personnalité, elle a en quelque sorte pris le contrôle de la pièce. Il ne nous restait plus d’air. Et je pense que cette saison, les fans seront surpris de voir un côté différent de la plupart d’entre nous. Et écoutez, nous avons encore nos arguments, nous nous battons toujours, mais il y a un lien qui est différent. Il y a quelque chose de si spécial et d’unique. Tres unique.”

La saison 12 de The Real Housewives of New York City débute le jeudi 2 avril sur Bravo.