Leah Messer vient-elle de jeter de l’ombre sur Kailyn Lowry au milieu des rumeurs de grossesse?

On pourrait penser que les femmes de Teen Mom 2 se soutiendraient mutuellement. Après tout, personne ne sait vraiment ce que c’est que d’avoir son style parental enregistré et critiqué par le monde comme les femmes de la série. Mais au lieu de se réconforter et de se rassembler les uns les autres, les anciens membres de la distribution de 16 ans et enceintes semblent toujours en désaccord et ont vraiment bien réussi à se jeter une ombre subtile à chaque fois qu’ils donnent des interviews.

Leah Messer | Mike Coppola / WireImage

Cette fois, ce sont Kailyn Lowry et Leah Messer qui semblent se quereller. Bien que le couple ait été très amical lors de la réunion Teen Mom 2 en octobre, les choses entre eux ont certainement changé.

Pourquoi Leah Messer et Kailyn Lowry se querellent?

Le drame a commencé quand Lowry a publié un article sur son histoire Instagram le 15 janvier qui disait que les filles de Messer étaient «en danger». Lowry a partagé l’article et écrit «omg».

Messer n’a pas pris la bonté trop gentiment et a écrit son propre message sur ses histoires Instagram.

“Je suis tellement reconnaissante d’être dans un endroit financièrement que je n’ai pas à promouvoir des articles dégradants pour gagner un dollar”, a-t-elle écrit. «L’argent vaut-il autant pour vous? Je choisis d’utiliser n’importe quelle plate-forme pour inspirer et élever les autres, et c’est ce que je continuerai de faire. Laissez les messages positifs de ma fille hors de vos croyances pathétiques. Je vous aime toujours tous. Faites simplement mieux avec la plate-forme massive dont vous avez eu la chance! ”

Leah pense-t-elle que Kailyn est enceinte?

Récemment, Teen Mom Shade Room a partagé des photos sur Instagram qui, selon le compte, étaient des photos échographiques que Lowry avait envoyées à son ex, la tante de Chris Lopez. Depuis lors, les fans tentent de savoir si la star de Teen Mom 2 attend vraiment. Au milieu de toutes les spéculations, Lowry a envoyé un tweet cryptique qui inquiétait davantage les fans de son état mental que de sa grossesse éventuelle.

«Vaincue», a-t-elle écrit. “Vous avez tous gagné.”

Le tweet était si inquiétant que même Messer a tendu la main à Lowry.

“En fait, je n’ai pas parlé à Kailyn depuis quelques jours”, a déclaré Messer à HollywoodLife. «Je sais que je lui ai envoyé un texto et lui ai dit que je l’aimais et j’étais là pour la soutenir. Mais honnêtement, je n’ai aucune idée d’autre chose. »

Mais même Messer n’exclut pas une éventuelle grossesse pour Lowry.

“Cela ne me surprendrait pas”, a-t-elle déclaré à propos des rumeurs. “Je veux dire, je ne sais pas. Je sais qu’elle voulait définitivement un enfant, un autre enfant. Peut-être qu’elle aura une fille si elle est enceinte. “

Leah pense-t-elle que Kailyn et Chris conviennent bien?

Si Lowry est enceinte, la plupart des gens supposent que le père de l’enfant est Lopez. Et si tel est le cas, Messer pense qu’il pourrait être un bon père pour ce nouveau bébé.

«J’ai rencontré Chris une fois et j’ai adoré Chris quand je l’ai rencontré, et je suis le genre de personne à qui je ne m’éloigne que de ce que je sais de vous personnellement, de mon expérience de vous», a-t-elle déclaré. «Et mon expérience de Chris lorsque nous sommes allés en vacances à Hawaï, il était super avec tous les enfants. Je lui faisais confiance avec mes enfants pour aller à la plage et ils l’aimaient aussi. Mes enfants étaient obsédés par lui. Donc, autre chose que ça, je ne peux pas porter de jugement parce que je ne le connais pas plus que ça. ”