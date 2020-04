LeAnn Rimes veut mettre fin à la stigmatisation entourant la santé mentale

2020-04-15 22:30:04

LeAnn Rimes veut “enlever la honte” associée à la santé mentale, alors qu’elle a ouvert sa propre bataille contre la dépression et l’anxiété.

La chanteuse de 37 ans a ouvert son combat contre la dépression et l’anxiété et dit que faire face à sa “douleur” l’a aidée à gérer ce qu’elle ressentait, plutôt que de “se perdre” dans ses émotions.

Elle a dit: “Au début, je ne voulais pas faire face à ma douleur parce que je pensais que je m’y perdrais. Mais je ne l’ai pas fait. Les gens ont tellement honte d’en parler et de demander de l’aide. Mais enlever la honte est tellement important.”

LeAnn est devenue une star enfant dans son adolescence et a admis qu’elle se débattait avec “le vide et la tristesse” dans les coulisses.

Elle a ajouté: “Il y avait tellement de vide et de tristesse au milieu de la joie. Et je devais être LeAnn Rimes, l’entité, pas LeAnn Rimes, la personne. J’étais très fragmentée.”

Le hitmaker “ How Do I Live ” dit que les choses ont atteint un point de rupture en 2010, après son divorce avec Dean Sheremet et son aventure avec son mari, Eddie Cibrian.

Elle a expliqué: “Il y avait quelque chose dans la presse chaque semaine qui était juste tellement fabriqué. Évidemment, il y a des erreurs dont je prends une grande responsabilité. Mais toute ma vie, je me suis souciée de ce que tout le monde pensait de moi. que j’ai assumé. J’avais tellement de chagrin sous-jacent. Tout s’est accumulé et j’ai dû céder. ”

Après son 30e anniversaire, LeAnn est entrée dans un centre de traitement pour l’aider à lutter contre ses problèmes de santé mentale, et dit qu’elle se concentre désormais sur le maintien de son “estime de soi”.

S’adressant au magazine People dans le cadre de son initiative de santé mentale Parlons-en, elle a déclaré: «C’était la première nuit où j’étais seule, jamais. Il y avait beaucoup de co-dépendance. Et beaucoup de guérison qui devait être terminé.

“Je sais qui je suis maintenant. Et j’essaie de garder les choses en perspective. Le besoin d’approbation des autres a changé en profondeur. La confiance en soi est la clé.”

