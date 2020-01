L’écrivain ‘Killing Eve’ Emerald Fennell a fait un film de vengeance que vous devez voir

Killing Eve est un spectacle où l’on ne sait jamais à quoi s’attendre. Emerald Femmel l’a gardé surprenant en tant que showrunner de la saison 2. Maintenant, son film Promising Young Woman est le film de vengeance ultime. Dans son introduction au Sundance Film Festival, Fennell a demandé au public de ne pas gâcher le film, donc cette critique tentera de décrire à quel point c’est génial tout en respectant ses souhaits.

Un problème inhérent à la plupart des films de vengeance est qu’aucune représaille ne pourra jamais équilibrer la tragédie que le héros a subie. Même John Wick tuant tous les méchants ne ramène pas son chien. Lorsque la tragédie est un viol, alors même le fait de tuer l’agresseur ne peut pas réparer le traumatisme subi par l’héroïne. Promising Young Woman répond à cette énigme.

Cette «jeune femme prometteuse» se venge sans tuer même (jeu de mots voulu)

Cassie (Carey Mulligan) a un système pour attraper les «gars sympas» profitant des femmes. Elle se fait passer pour une fille ivre dans un club pour piéger un homme aux intentions moins que nobles. Quand ils rentrent chez elle et commencent à en profiter, elle s’en sort et les fait peur. C’est une brillante approche non violente qui, on l’espère, empêchera les hommes de réessayer avec une personne véritablement frappée d’incapacité. C’est un souhait de mort pour la culture du viol.

Cassie a une mission plus importante. C’est un plan très sombre de confronter ceux qui sont responsables de nuire à son être cher. Elle donne aux non-croyants et aux coupables victimes un avant-goût de leur propre médecine. C’est tellement faux, mais il y a une sorte de calcul karmique qui est satisfaisant. Heureusement qu’Emerald Fennell peut l’explorer dans un film sans blesser personne dans la vraie vie. Avec un peu de chance, les gens peuvent reconnaître un comportement complice dans le drame et changer leurs façons de faire.

Avant que la foule #notallmen n’intervienne, sachez que Promising Young Woman tient chaque parti responsable également. Il y a des hommes qui se soucient vraiment de Cassie, et certains ont un remords honnête une fois qu’ils reconnaissent leur complicité. Le film conteste à juste titre la notion de “gentils gars” parce que quiconque est vraiment gentil est assez honnête pour connaître les interactions humaines sont plus compliqués que cela. Autant de femmes ont joué un rôle dans l’activation du crime. Promising Young Woman est une vengeance contre toute la société dans laquelle cela se produit, pas seulement un grand méchant.

“Promising Young Woman” a aussi l’humour de “Killing Eve”

Promising Young Woman se délecte dans l’intrigue sombre et intelligente de la vengeance. Cassie est tellement déterminée à se venger qu’elle est nonchalante et irrévérencieuse dans sa vie quotidienne. Elle est fondamentalement abandonnée à tout le reste, donc rien ne la met en phase. Le ton est similaire à Villanelle dans Killing Eve mais avec une motivation assez différente. Cassie est juste, pas une sociopathe.

Il y a des blagues sur les enfants morts, et la voir regarder fixement les catcallers est tout à fait satisfaisante. Les choix musicaux d’Emerald Fennell donnent une énergie supplémentaire à des scènes comme celle-là. «It Raining Men», «Angel of the Morning» et une version instrumentale de «Toxic» sont particulièrement poignants.

Lorsque Promising Young Woman permet à Cassie d’avoir une vie en dehors de son intrigue de vengeance, c’est mieux que la plupart des comédies romantiques. Elle commence à sortir avec Ryan Cooper (Bo Burnham) et quand les choses vont bien, Cassie essaie de se permettre une vie et de jouir du bonheur. La vengeance peut être son travail de nuit, et ils partagent une connexion drôle et authentique.

Comment discuter d’une surprise sans la dévoiler

Peut-être que lorsque Promising Young Woman entre dans la collection Criterion, il sera temps d’analyser précisément comment Emerald Fennell a réussi à engager le langage familier des films de vengeance tout en renversant tous les clichés. Jusqu’à ce que tout le monde ait la chance de vivre l’expérience fraîche, il est important d’être un peu vague, mais avec un peu de chance, descriptif.

Vous ne savez vraiment pas ce qui va se passer ensuite. Et ce n’est pas ce qui va arriver à Cassie. Vous ne savez tout simplement pas ce qu’elle va faire aux autres personnages. Comme c’est excitant de vivre à nouveau une véritable surprise dans un film. Ce doit être ce que les gens ont ressenti en voyant The Crying Game ou The Sixth Sense avant que leurs rebondissements n’entrent dans la culture pop.

