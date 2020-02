LeeAnne Locken quitte les vraies femmes au foyer de Dallas

LeeAnne Locken a pris la décision de quitter “Les vraies femmes au foyer de Dallas” après ce qu’elle appelle une saison “très personnelle”.

La star de téléréalité de 52 ans a annoncé mardi soir qu’elle ne reviendrait pas pour la saison 5 de la série Bravo, qu’elle a aidé à lancer en 2016, afin de mieux se concentrer sur sa famille, ses amis et son travail philanthropique.

“Les quatre dernières années ont été un bon moment pour gifler le chariot, mais après mûre réflexion, j’ai pris la décision personnelle de m’éloigner de RHOD”, a déclaré Locken. GENS.

“Le fait de partager mon mariage avec les téléspectateurs l’année dernière m’a procuré une joie immense, mais la saison a été très difficile pour moi”, a-t-elle poursuivi. “J’ai hâte de m’éloigner des caméras et de passer du temps de qualité avec mon mari et mes amis, voyager, mais surtout, revenir à la philanthropie, qui était ma principale raison de rejoindre le salon.”

“Merci à tous ceux qui ont ri et pleuré avec moi en cours de route”, a-t-elle ajouté. “Ce fut un voyage incroyable, et oui mon protège-slip est toujours épuisé. Il y a tellement de choses excitantes à l’horizon que j’ai hâte de partager avec vous.”

Locken a reçu un contrecoup pour la saison 4 après avoir fait des commentaires sur le peuple mexicain et sa co-star mexicaine, Kary Brittingham.

Au cours d’une Épisode de décembre 2019, tandis que Locken et ses co-stars étaient en Thaïlande lors de leur voyage de casting, Brittingham a suggéré qu’ils vont tous voir un “spectacle de ping-pong” dans le quartier rouge de Bangkok.

Une fois que Locken et Westcott ont été dans l’intimité de leur chambre d’hôtel, le premier est allé à Brittingham, originaire de Guadalajara, au Mexique. “Avez-vous une idée du nombre de travailleuses du sexe que nous venons de voir?!” Locken a crié à Westcott. “Cette f-king c-t veut prouver à quel point elle est dure parce qu’elle est originaire du Mexique!” Locken a mis un accent en disant le nom du pays.

“Je ne savais pas ce que c’était”, a soutenu Westcott, tandis que Locken ripostait, “Je sais, mais la petite Mexicaine pépère doit avoir son chemin, et alors elle drogue tout le monde là-bas.” Je suis tellement génial! Mexique! Je viens du Mexique! Je peux botter le cul de n’importe qui! ‘”

Locken a continué à faire des remarques troublantes tout au long de l’épisode, racontant Stephanie Hollman ce qu’elle voulait dire à Brittingham: “Allez, mexicain! Je pensais que vous étiez tous mexicains et forts!”

Plus tard, elle a défendu sa position en disant: «Je m’en fous que vous soyez mexicain. J’ai dormi avec beaucoup de Mexicains, au fait. Amoureux chauds, d’accord? Je me suis assis sur les genoux de Julio Iglesias. ” L’auteur-compositeur-interprète est en fait espagnol.

Après la diffusion de l’épisode, Locken a présenté des excuses, déclarant que «je n’avais jamais l’intention de blesser qui que ce soit et je l’utiliserai comme une expérience d’apprentissage pour être plus au courant de mes commentaires à l’avenir. Mon engagement pour l’avenir est de continuer mon travail en combattant pour l’égalité et l’acceptation de tous les humains. “

