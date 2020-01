‘Legends of Tomorrow’ Saison 5 Episode 2 Récap: Les légendes sont déchirées

Legends of Tomorrow est de retour et prêt à ravir à nouveau les fans de super-héros. Dans l’épisode 2 de la saison 5, «Meet the Legends», Sara Lance traite des conséquences de la crise sur les terres infinies. Malheureusement, elle n’a pas beaucoup de temps pour traiter ses sentiments alors que de nouveaux problèmes surgissent pour les légendes. Cet épisode nous laisse également avec des questions intéressantes à considérer, alors continuez à lire pour les explorer.

Attention: il y a des spoilers à venir pour la saison 5 épisode 2 de Légendes de demain. Donc pour ceux d’entre vous qui ne veulent pas savoir ce qui s’est passé, arrêtez de lire maintenant. Si vous avez déjà vu l’épisode ou si vous voulez savoir ce qui s’est passé, continuez à lire!

De nouveaux problèmes pour les héros de “Legends of Tomorrow” saison 5 épisode 2

Caity Lotz de Legends of Tomorrow sur le #IMDboat au San Diego Comic-Con 2019 | Rich Polk / . pour IMDb

La saison 4 s’est terminée avec les légendes battant le démon Neron. Malheureusement, comme c’est souvent le cas dans Legends of Tomorrow, tout en résolvant un problème, les Legends en créent un autre. En raison de la popularité de leur défaite de Neron à Heyworld, les légendes sont célèbres. Alors que de nombreuses légendes jouissent de leur nouvelle renommée, elles font face à certains problèmes.

À savoir que le Time Bureau a été fermé par le Congrès et que les légendes ont donc des problèmes de financement. Le sénateur Wellington n’est pas sûr qu’on puisse leur faire confiance pour protéger l’histoire et donc dans un souci de transparence, l’ancienne directrice du Time Bureau Ava Sharpe et la plupart des légendes invitent une équipe de tournage à suivre leurs aventures. Cependant, ils invitent cette équipe de tournage sans en parler à Sara, Ray Palmer et Mick Rory, qui étaient en train de s’occuper de la crise sur les terres infinies. Après avoir fait face à tant de problèmes et perdu un ami à Oliver Queen, la dernière chose que Sara veut, ce sont des caméras sur son visage.

Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de temps pour en parler quand un tremblement de temps se produit et les légendes doivent alors agir. La saison 5, épisode 2 de Legends of Tomorrow emmène les Legends – et l’équipe de tournage – en Russie en 1917, où ils assistent aux funérailles de Raspoutine. Il y a juste un petit problème: il n’est pas réellement mort et sort de ses cercueils pendant que les Legends regardent. Les super-héros farfelus doivent alors faire face à son retour et ils ont tous des idées différentes.

Nate Heywood et Ray veulent lui dire de ne blesser personne. Ava et Mick veulent essayer de le tuer et Mona Wu veut lui envoyer une lettre d’amour de la tsarine.

Rencontrez les héros de «Legends of Tomorrow»… ou pas.

Les plans de Nate et Ray et Ava et Mick ne fonctionnent pas trop bien. Et ils finissent par laisser le réalisateur du documentaire et sa caméra derrière Raspoutine, qui invite le tsar et la tsarine et leur famille à dîner. Sara et Behrad Tarazi vont réparer les choses, avec une sauvegarde ultérieure d’Ava et du reste des légendes. Bien que Rasputin ne puisse techniquement pas être tué car un morceau de son âme est en enfer, les légendes parviennent à résoudre le problème en envoyant un petit Rayon dans la bouche de Rasputin et en lui disant de s’agrandir pendant qu’il y est.

Rasputin explose et les légendes séparent son corps et le mettent dans des conteneurs. Mais ce n’est pas la fin de l’épisode 2 de la saison 5 de Legends of Tomorrow. Les Legends vont faire une interview sur leur documentaire, où ils disent que tout était faux. Leurs missions seront désormais financées par un bijou que Mick a volé en 1917 en Russie.

Deux recherches possibles différentes dans «Legends of Tomorrow»

Plus tard, John Constantine entre et boit une partie de Rasputin, dans l’espoir de résoudre le problème de la façon dont il est sorti de l’enfer en premier lieu. À la fin de la saison 4, Astra Logue a déchaîné des âmes maléfiques de l’enfer. Raspoutine n’est que la première de ces âmes à revenir. Et John veut visiter Astra et, espérons-le, découvrir comment l’arrêter.

L’épisode se termine avec Nate et Behrad réparant Gideon, le système d’intelligence artificielle du Waverider. Ce faisant, Nate voit quand Behrad a pris la place de sa sœur Zari Tomaz et un message de Zari lui demandant de la retrouver. Malheureusement pour Zari, Nate n’a aucune idée par où commencer ni même qui est Zari.

Questions brûlantes sur la saison 5 de Legends of Tomorrow, épisode 2

Legends of Tomorrow saison 5 épisode 2 laisse ses téléspectateurs avec quelques questions. Que trouvera John Constantine en enfer? Est-ce que Nate se souviendra de Zari et la trouvera?

Il existe de nombreuses réponses possibles à ces questions. John pourrait trouver Astra et trouver comment l’arrêter. Ou de cette façon folle des légendes, il peut causer plus de problèmes en essayant d’en résoudre un. Nate se souviendra peut-être de Zari, en particulier avec son frère Behrad sur le navire.

Et Nate pourrait finir par trouver Zari ou il la rencontrera de nouveau par Behrad. Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir ces scénarios se dérouler. Connaissant Legends of Tomorrow, il y aura beaucoup de plaisir et beaucoup d’émotions ressenties en cours de route.