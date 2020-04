Leigh-Anne Pinnock présente un documentaire sur le racisme

2020-04-28 01:30:05

Leigh-Anne Pinnock s’apprête à présenter un documentaire sur le racisme pour BBC Three, qui la verra parler de sa propre expérience, ainsi que des expériences de sa famille.

La star de Little Mix suivra les traces de son coéquipier Jesy Nelson – qui a fait l’objet du documentaire de la BBC “ Odd One Out ”, qui détaillait ses expériences avec l’intimidation – en présentant son propre spectacle factuel unique explorant la race et le colorisme, où elle parlera de sa propre expérience, ainsi que des expériences de sa famille.

Un initié a déclaré à la chronique Bizarre du journal The Sun: “Leigh-Anne a parlé du racisme dans la société et BBC Three a voulu la faire participer pour voir si elle en parlerait avec eux.

“Le documentaire ouvrira les yeux de ceux qui ne sont peut-être pas au courant de problèmes comme le colorisme, le traitement préjudiciable des personnes de la même race en raison de la couleur de leur peau.

“Cette émission ne concerne pas l’expérience personnelle de Leigh-Anne. C’est plutôt une plongée profonde dans les problèmes et la verra explorer l’effet et l’impact qu’ils ont sur la société dans son ensemble.”

Le documentaire de Leigh-Anne sera diffusé sur BBC Three, qui est maintenant disponible via BBC iPlayer.

Au moment d’écrire ces lignes, aucune date de sortie n’a été fixée pour la série, car la pandémie de coronavirus a interrompu les plans de tournage.

Pendant ce temps, la chanteuse de 28 ans a déjà parlé de ses expériences avec le racisme, car elle a déclaré qu’elle avait du mal à “se sentir à l’aise” dans sa propre peau.

Elle a dit: “Je sens vraiment que ça m’a pris beaucoup de temps pour me sentir complètement à l’aise dans la peau dans laquelle je suis.

“Malheureusement, nous vivons dans une société qui est enracinée dans le racisme et j’espère simplement qu’en exprimant mon expérience personnelle, je pourrai aider à faire prendre conscience de cette situation f **** d-up.

“J’ai toujours été fier de qui je suis mais peut-être que pendant un certain temps j’ai oublié à quel point c’est spécial et puissant.”

