Leighton Meester attend un deuxième enfant?

2020-04-01 22:30:06

Leighton Meester attendrait son deuxième enfant avec son mari Adam Brody, après qu’elle ait été repérée avec une bosse naissante.

Leighton Meester attendrait son deuxième enfant.

La star de “ Gossip Girl ” serait enceinte de son deuxième enfant avec son mari Adam Brody, selon des images obtenues par le Daily Mail qui semblent montrer la bosse naissante de Leighton.

Sur les images, l’actrice de 33 ans – qui a déjà une fille de quatre ans, Arlo Day avec Adam – peut être vue lors d’une promenade en famille à Los Angeles, avec une grosse bosse cachée dans une salopette baggy.

Pendant ce temps, Leighton a récemment déclaré qu’elle n’aimait personne, sauf sa fille – pas même elle-même.

Elle a dit: “Les gens ont commencé à me le dire avant [I had] un enfant, “Vous allez vraiment les aimer.” Alors vous vous dites: “Ouais, évidemment, je les adorerai.” Et puis tu fais [have them] et vous vous dites: «Oh. D’ACCORD. Je n’aime personne d’autre. Je les aime juste. Et je ne m’aime même pas autant que je les aime! Pas même près. ”

L’actrice a plaisanté en disant qu’elle était même prête à “tuer quelqu’un” pour le bien de sa fille.

Elle a ajouté: “Je ne sais pas, est-ce que je tuerais quelqu’un ou mourrais pour lui? Bien sûr. Je le ferais.”

Leighton est notoirement privée à propos de son petit, mais a admis l’année dernière qu’il était devenu important pour elle de “sortir de la maison” de temps en temps.

S’ouvrant sur la parentalité Arlo, elle a déclaré: «Je pense que sortir de la maison est très important. J’ai réalisé plus que jamais que jouer, c’est comment ils apprennent et travaillent. Quand ils jouent, c’est leur travail. C’est leur travail. dès qu’ils se lèvent, ils veulent jouer. C’est comme ça qu’ils grandissent, socialisent, apprennent et se développent. ”

Et bien qu’Arlo soit le plus grand amour de sa vie, Leighton a déjà déclaré qu’elle considérait Adam – qu’elle avait épousé en 2014 – comme son “âme soeur”.

Elle a dit: “Je ne changerais rien [in the past] parce que je suis heureux où je suis maintenant. Et je pense que c’est l’une des nombreuses merveilleuses parties non seulement d’avoir un enfant et de rencontrer votre âme soeur, mais aussi je me sens vraiment chanceux sur le plan professionnel – vraiment dans un endroit que je veux être. “

Mots clés: Leighton Meester, Adam Brody

Retour au flux

.