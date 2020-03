L’émission est-elle disponible en streaming?

le

Le coronavirus force de plus en plus de personnes à l’intérieur. Pendant que le monde tente

pour pratiquer la distanciation sociale, Netflix et d’autres services de streaming sont en forte

demande. Après tout, y a-t-il vraiment une meilleure façon de passer le temps et d’oublier

à propos de la pandémie que de frapper votre série préférée? Nous ne pouvons pas penser à un. Si

vous espériez rattraper tout le monde

Aime Raymond, la série qui suit la vie de l’écrivain sportif Ray

Barone, alors qu’il s’occupe de sa femme, de ses trois enfants et de sa famille très unie, vous êtes

pas de chance.

Tout le monde aime Raymond

disponible pour le streaming?

Malheureusement, la série n’est pas disponible

pour le streaming. Alors que Netflix portait autrefois le spectacle dans sa bibliothèque, il était

supprimé en 2016. Il n’a pas été ajouté à une plate-forme de streaming depuis. Ces désespérés

voir Ray

et Debra Barone a haché avec Frank, Marie et Robert

Barone est obligé de rechercher la série sur un câble traditionnel.

Peter Boyle comme Frank Barone, Doris Roberts comme Marie Barone, Ray Romano comme Ray Barone, Patricia Heaton comme Debra Barone, Brad Garrett comme Robert Barone et Monica Horan comme Amy MacDougall | Archives photo de Monty Brinton / CBS via .

Mais cela ne durera pas éternellement.

À terme, la série sera disponible en streaming, mais elle ne sera probablement pas

assez tôt pour les fans qui cherchent à s’immerger dans le drame familial pendant la

pandémie actuelle. La série devrait être prête à être diffusée d’ici mai 2020 et, espérons-le,

d’ici là, le pire de la quarantaine des coronavirus sera derrière nous. cependant,

le temps nous le dira.

Quand sera-t-il disponible?

On dirait que tout le monde aime

Raymond trouvera bientôt sa maison de streaming. Les fans devront cependant attendre

jusqu’en mai 2020 pour regarder chaque saison de la série. C’est la date à laquelle NBC

service de streaming, Peacock,

devrait être lancé. La série fera partie des titres exclusifs offerts par

le service.

Plusieurs autres sitcoms et séries célèbres seront disponibles via le service. L’Office trouvera sa maison sur la plate-forme après avoir été retiré de Netflix. Cheers et Frasier appellent également le service de streaming à domicile. Le roi des reines et marié avec… Les enfants devraient également rejoindre la programmation, selon Comcast.

Le streaming n’est pas la seule option

si vous êtes désespéré de voir les Barones

Si vous ne pensez pas que votre quarantaine sera complète sans un peu de la famille Barone, vous pouvez acheter la série. Amazon Prime Video propose l’émission par épisode ou par saison. Vous pouvez également acheter des épisodes via iTunes et YouTube si vous préférez.

Si vous n’êtes pas intéressé par l’achat de la série lorsqu’elle sera disponible en streaming dans les deux prochains mois, vous n’êtes pas seul. Heureusement, vous pouvez voir Everybody Love Raymond à la télévision traditionnelle. L’émission est diffusée à la fois sur TBS et sur TV Land. Vérifiez vos listes locales pour les heures.