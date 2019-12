L'émission la plus diffusée de 2019 n'est pas “ Stranger Things ''. Voici ce que c'est et pourquoi vous devriez regarder

Si vous deviez jeter votre supposition la plus instruite sur la série la plus diffusée en 2019, quelle serait-elle? Choses étranges? Le conte de la servante? Le Mandalorien? Money Heist? Chacun d'eux a généré beaucoup de buzz cette année et bon nombre de ces émissions nous donnent encore de quoi parler. Mais un autre concurrent est venu discrètement sur la scène et a marqué de gros points lors des sessions frénétiques, ce qui en fait la série la plus diffusée de 2019.

Casting de «Stranger Things» (L-R) Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Finn Wolfhard et Noah Schnapp

L'émission la plus diffusée de 2019 est une balade surnaturelle sur

Netflix

Roulement de tambour … Lucifer a conquis le monde pour l'année! Selon Forbes, TV Time a calculé quelle série avait le plus de flux dans le monde, et a dressé une liste des 20 meilleurs. À l'exception de Le conte de la servante, tous sont sur Netflix, et Lucifer est le numéro un.

Satan est à son meilleur dans ce hit qui met en vedette Tom Ellis dans le rôle de Lucifer Morningstar, le célèbre ange déchu qui décide de prendre un long congé sabbatique de l'enfer pour sortir sur Terre. La façon dont Netflix a acquis la série est en quelque sorte une histoire de perdant.

Fox a annulé le spectacle après trois saisons, mais les fans ont soulevé un chahut pour sauver le spectacle et Netflix s'est précipité pour ramener Lucifer au bord de la damnation éternelle.

Ainsi, la saison quatre a été produite et diffusée par la suite en mai

8 janvier 2019, attirant les fidèles fans de la série et en créant de nouveaux. En raison de son succès,

Lucifer a été renouvelé pour une cinquième saison qui devrait baisser en 2020.

Pourquoi devriez-vous vérifier «Lucifer» si vous n'êtes pas initié

Basée sur le personnage de DC Comics créé par Neil Gaiman, la dramatique fantastique suit la vie et les bouffonneries de Lucifer après avoir quitté l'enfer pour faire la fête et vivre sur Terre parmi les humains. Il se retrouve à trouver un emploi en tant que consultant auprès du service de police de Los Angeles après avoir été témoin d'un crime. Son cadeau? Exploiter les désirs les plus profonds et les plus sombres des gens. C’est un outil très pratique.

Le charismatique Lucifer utilise son charme et ses pouvoirs pour aider son

partenaire – un détective nommé Chloé – résoudre ses cas. Mais la procédure policière est équilibrée

avec une plongée dans la vie personnelle de Lucifer, qui comprend la thérapie, la fête,

bavardages vigoureux avec qui que ce soit et relations désordonnées avec son céleste

famille.

Son acolyte le plus fiable est un démon nommé Mazikeen qui ressemble à un modèle et se bat comme un assassin, et il a des amis au paradis, en enfer et sur Terre. Le spectacle a du crime, du suspense et un esprit qui est mieux livré par le diable.

L'autre partie? Il y a un lien avec Arrowverse grâce au fait que Lucifer soit le copain de Constantine (dans les bandes dessinées) et de son apparition dans The CW's "Crisis on Infinite Earths". Avec LuciferLe passage de la télévision aux heures de grande écoute à Netflix, les fans pensent que les règles de censure sont un peu plus détendues aussi.

Que sait-on de la saison cinq de «Lucifer»

En ce moment, vous pouvez diffuser les quatre premières saisons de Lucifer sur Netflix. La saison quatre comprend 10 épisodes, mais la saison cinq est le dernier épisode et se composera de 16. L'émission sera diffusée en deux moitiés en 2020.

Rattrapez-vous maintenant et soyez prêt à conclure l'histoire de Lucifer avec le détective Decker, leurs familles, leurs amis et leurs ennemis. Vous serez accro.