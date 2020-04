Lena Dunham célèbre deux ans de sobriété

2020-04-11 02:30:06

Lena Dunham fête ses deux ans de «propreté et de sobriété» et a admis qu’elle avait tellement «peur de changer» il y a 24 mois.

Lena Dunham fête ses deux ans “propres et sobres”.

La star des ‘Girls’ fête ses 24 mois de sobriété et admet à l’époque qu’elle avait tellement “peur de changer”.

Elle a écrit: “Aujourd’hui, j’ai 2 ans de propreté et de sobriété. C’est un miracle que je ne peux pas tenir pour acquis, peu importe mes efforts. Il y a deux ans, je ne pensais pas que je devais devenir sobre. Mais une voix calme en moi a dit: “laisse tomber un moment” et puis d’autres voix plus fortes m’ont aidé à garder le rythme. À ces voix – tu sais qui tu es et merci x infini … Mon cœur bat la chamade en pensant à qui j’étais il y a deux ans . – J’avais peur de changer, mais ce qui s’est réellement passé, c’est que je suis redevenu moi-même, un moi jeune et insouciant, un moi clair d’intention et audacieux dans l’action et – surtout – libre. Nous savons, plus que jamais, que nous devons tous être libres. Quand je suis devenu sobre, les gens me disaient souvent que c’était le meilleur choix qu’ils avaient fait, dont ils étaient les plus fiers. Cela semblait fou – NE PAS faire quelque chose était la meilleure chose ils avaient déjà fait ??? ”

Et l’actrice et écrivaine de 33 ans a promis une “véritable aide” même pour ceux qui sont “au-delà de tout espoir”.

Elle a ajouté: “Mais ils avaient raison – ne pas utiliser et supprimer le secret et l’automutilation de mon répertoire, m’a donné une vie au-delà de mes rêves les plus fous. Non pas parce que c’est parfait, mais parce que c’est vraiment et vraiment le mien *** Il y a du vrai aide disponible pour les personnes qui se sentent au-delà de tout espoir. Beaucoup de gens vous attendent sur un pont fragile mais éprouvé *** Voici maintenant une photo de moi souriant juste parce que 🙂 (sic) “

Mots clés: Lena Dunham

Retour au flux

.