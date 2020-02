2020-02-29 20:30:04

Lena Dunham a avoué être devenue «dépendante» de «l’afflux de louanges» des gens et détestait être «chassée et éloignée».

Lena Dunham est devenue «dépendante» de «l’afflux de louanges» des gens.

La star des ‘Girls’ admet qu’elle sait ce que cela fait d’être “adoré” mais comprend et sympathise également avec le sentiment d’être “chassé et éloigné”.

Elle a partagé: “Je sais ce que c’est que d’être adoré – d’être salué comme rafraîchissant, délicieux, nécessaire, accessible et élégant et amusant. Je sais aussi ce que cela fait d’être chassé et éloigné, pour des raisons valables et d’autres arbitraires ou, plus précisément, pour des raisons valables qui font que les arbitraires semblent très bien aussi.

“Je sais ce que ça fait d’être si dépendant d’un afflux d’éloges que sa perte ressemble à l’ablation d’un organe vital. Je sais ce que ça fait de croire pleinement la haine qui vous est dirigée par des étrangers, et d’arrêter de croire les gens qui vous aiment quand ils vous disent qu’il y a plus dans votre histoire. Je sais ce que ça fait d’être sûr que vous avez échoué votre famille, et d’être isolé d’eux parce que vous ne pouvez pas vous pardonner cet échec. ”

Pendant ce temps, l’actrice de 33 ans a admis qu’elle se débattait avec le “processus long et solitaire” d’essayer de se retrouver et de naviguer à la perfection.

Écrivant dans un long article pour le journal The Guardian en hommage à feu Caroline Flack, elle a partagé son propre voyage: “Ce fut un processus long et solitaire, à la recherche d’un autre ensemble de paramètres permettant de mesurer ma propre valeur, de me voir en tant qu’humain divorcé de la chambre d’écho du fandom volage et de la perfection féminine. Cela n’a pas changé jusqu’à ce que je commence à me demander: est-ce que je suis gentil aujourd’hui? Étais-je honnête? quand je me suis trompé, l’ai-je rapidement admis? “

Mots clés: Lena Dunham

Retour au flux

.