Lena Dunham “ne voulait pas vivre” quand elle était dépendante des médicaments sur ordonnance.

La star des ‘Girls’ a traversé une période difficile après son hystérectomie et sa séparation d’avec Jack Antonoff qu’elle s’est tournée vers des médicaments anti-anxiété pour l’aider à passer.

Elle a dit: “C’est devenu vraiment compliqué. J’ai réalisé que je ne prenais pas seulement des médicaments pour la douleur physique, je prenais aussi des médicaments pour la douleur émotionnelle. Et puis tout à coup, surtout ce genre de choses, les benzos [benzodiazepines, a common type of anxiety medication], cela change la chimie de votre cerveau et soudain vous n’êtes plus vous-même. Tu n’es pas présent. Tu n’es pas fonctionnel. Un jour, j’ai regardé autour de moi et j’étais allongé dans un lit dans l’appartement de mes parents sous deux couvertures, dans le même pyjama que je portais depuis trois jours, et je me disais: «Ce n’est pas moi». Ce n’était pas que j’étais suicidaire. Je n’ai rien senti. Je ne voulais pas vivre. ”

L’actrice de 33 ans est célibataire depuis plus d’un an maintenant, mais elle a apprécié le «hiatus» de la datation et sa propre sobriété.

S’exprimant dans le numéro de mars du magazine Cosmopolitan, elle a partagé: “La sobriété pour moi signifie bien plus que de ne pas se droguer, cela signifie également que je m’abstiens de relations négatives. Cela signifie que j’ai pris une pause dans les fréquentations, incroyable pour moi. Je pense que cela fait 14 mois maintenant que je suis totalement célibataire. J’ai peut-être bécoté un gars lors d’une fête une fois, mais ce n’est pas illégal. Je traîne avec mes chiens, mes chats. de clarté parce que je pense [for] tant d’entre nous, même si le monde est devenu beaucoup plus sexuellement positif, en tant que femmes jeunes, ambitieuses et indépendantes, notre relation au sexe est lourde et compliquée.

“D’une part, on nous apprend à exiger ce que nous voulons; d’autre part, nous avons peur de ne jamais trouver personne et de devoir nous contenter. Nous sommes confrontés à la prévalence du porno et devons être performants pendant le sexe, et une fois que mon corps a commencé à se décomposer, je n’avais tout simplement plus cette option et j’ai commencé à me sentir vraiment vulnérable. J’ai réalisé que jusqu’à ce que je sois dans une dynamique avec quelqu’un qui m’a fait me sentir en sécurité, je ne l’ai pas fait Je ne veux pas le faire. Les gens vont maintenant dire: “Oh mon dieu, vous n’avez pas eu de relations sexuelles depuis plus d’un an”, et je me dis: “Non, en fait, c’est la chose la plus curative.” ”

Le numéro de mars de Cosmopolitan est en vente à partir du 30 janvier.

