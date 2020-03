Lena Dunham travaille sur un roman interactif

2020-03-23 ​​22:30:05

Lena Dunham écrit un roman interactif pendant son temps dans l’auto-isolement au milieu de l’épidémie de coronavirus, qui sera publié sur Vogue.com et dont l’histoire sera influencée par des sondages en ligne.

L’actrice de 33 ans a travaillé sur un nouveau roman intitulé “ Strangers vérifiés ” pendant qu’elle passe du temps à s’isoler chez elle au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

‘Verified Strangers’ suit Ally, un singleton frustré qui navigue sur la scène des rencontres à Los Angeles, et le premier chapitre a été publié sur Vogue.com lundi (23.03.20).

Dans une publication sur Instagram annonçant le projet, Lena a déclaré: “Je sais que cela peut devenir un peu fou, et je pense que la meilleure façon de garder la communauté est de raconter des histoires partagées.”

Les lecteurs auront leur mot à dire sur l’évolution du roman à travers des sondages qui seront publiés sur Instagram de Vogue tous les mardis et vendredis, les options gagnantes atteignant la version finale.

Lena a déclaré à Vogue.com: “Un roman d’amour est le plaisir le plus épatant et le plus distrayant que vous puissiez avoir et un médium dans lequel j’ai longtemps voulu travailler (probablement depuis que j’ai volé ‘Forever’ de Judy Blume dans le sac à dos de ma baby-sitter; ce n’est pas Danielle Steele, mais c’était la chose la plus sexy que j’aie jamais lue).

“Alors créons-en un ensemble. J’écrirai, mais vous pourrez voter et votre vote compte. Ensemble, essayons de pousser Ally vers le bon amant – et connectons-nous les uns aux autres dans le processus.”

Et dans la légende de sa publication sur Instagram, la créatrice de ‘Girls’ a dit qu’elle voulait “remonter” les “esprits” des gens avec le projet pendant qu’ils étaient eux aussi contraints de rester à la maison afin de limiter la propagation du coronavirus.

Elle a écrit: “En ce moment, nous devrions tous utiliser nos compétences et passions uniques pour que cette période de temps se sente un peu moins solitaire. Mon humble rêve est de vous remonter le moral pendant que nous sommes #socialdistancing (diable, je veux soulever la mienne) et la narration est l’outil que je sais utiliser. J’écris donc un roman d’amour sérialisé interactif pour @voguemagazine.

“C’est une histoire d’amour moderne fictive appelée #VerifiedStrangers – Un chapitre par jour, du lundi au vendredi, aussi longtemps qu’il le faut … et vous pouvez voter par sondage dans quelle direction il devrait aller! Le premier chapitre est maintenant terminé! Lire la suite et laissez-moi savoir dans quelle direction vous voulez que ça aille (les sondages sont sur les histoires de Vogue IG tous les mardis et vendredis) et vous déciderez finalement avec qui (le cas échéant!) notre protagoniste, Ally, se retrouvera.

“J’espère que vous êtes tous sains et saufs. Envoyer de l’amour et, espérons-le, du plaisir. Le lien à lire est dans ma biographie! Oh – et posez-moi des questions avec le hashtag #VerifiedStrangersOnVogue et j’en répondrai sur les histoires d’IG et dans commentez-vous aussi. Pouvez-vous me dire quels moments vous ont fait rire, grincer des dents ou avoir des relations?

