Lena Waithe et Alana Mayo se séparent

Lena Waithe et Alana Mayo se sont “séparées”, quelques mois seulement après leur mariage secret à San Francisco.

Le couple a secrètement noué le nœud l’année dernière lors d’une cérémonie intime à San Francisco, près de deux ans après leur mariage, mais le couple a maintenant choisi de “se séparer”.

Ils ont déclaré dans une déclaration commune: “Après mûre réflexion et réflexion, nous avons décidé de nous séparer.

“Nous n’avons que du soutien les uns pour les autres et vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période.”

L’actrice de “ Westworld ” a récemment révélé qu’ils s’étaient mariés dans une décision impulsive.

S’exprimant en novembre, elle a déclaré: “Nous nous sommes faufilés et nous l’avons fait. Nous n’avons pas vraiment fait d’annonce.

“Nous sommes allés à San Francisco, nous sommes allés au palais de justice et nous nous sommes mariés juste devant le buste d’Harvey Milk.

“Et c’était son idée, comme toutes les bonnes choses. Et nous conduisions et elle disait” Nous devrions nous marier dans ce palais de justice “. Et j’ai dit: “Cool, faisons-le.” ”

La star de 35 ans a récemment crédité l’exécutif du contenu pour “l’entraînement au sommeil” dans ses bonnes habitudes nocturnes.

Lena a déclaré: “Nous essayons de nous coucher au plus tard à 23h30. Alana et moi avons cette blague à l’intérieur qu’elle m’a entraînée à dormir. Elle croit au coucher à une heure décente.

«Nous essayons d’être vraiment bons dans ce domaine et de tout fermer parce qu’elle et moi devons sortir du lit vers 8 heures du matin. Je pourrais lire un article de temps en temps avant de nous coucher.

“Parfois, je dois lire un script mais à l’occasion je peux lire pour le plaisir.

“Je suis vraiment un bon dormeur. Alana et moi ne buvons pas beaucoup de café. C’est probablement pourquoi nous sommes en mesure de dormir plus que la plupart, parce que nous ne sommes pas trop excités par la caféine.”

