Lena Waithe: Ma carrière est un marathon

2020-02-24 11:30:06

Lena Waithe, star de Ready Player One, voit sa carrière comme un “marathon”.

La star de «Ready Player One» a exhorté les gens à ne pas trop se laisser prendre dans la «ligne d’arrivée» et à se concentrer sur le voyage pour y arriver.

S’exprimant lors du premier événement ESSENCE House: Hollywood, elle a déclaré: “Lorsque vous arrivez au début de la ligne, il s’agit de savoir comment rester au début de la ligne? Qui est à côté de moi au début de la ligne? Et qui est-ce que je regarde en arrière et amène avec moi au début de la ligne. Je pense que c’est vraiment l’espace dans lequel je suis maintenant.

“Ne vous attardez pas trop sur la ligne d’arrivée. Parce que vous ne pouvez pas prendre tout ce qui vient avec le trophée si vous n’avez pas fait le marathon.”

Pendant ce temps, la star de 35 ans a précédemment insisté sur le fait qu’elle aimerait avoir un héritage et choisit donc soigneusement ses emplois.

Elle a dit: “Je ne veux juste pas faire des choses qui sont oubliables. Je veux faire des choses qui vous font ressentir quelque chose et, tant que ça vous fait sentir, c’est tout ce qui m’importe.”

Et Lena avait précédemment insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais voulu être actrice.

Elle a expliqué: “Je pense que c’est ce qui est si cool à ce sujet. Cela ne faisait pas du tout partie de mon plan directeur. J’aurais aimé que ce soit le cas. Je souhaiterais pouvoir dire que j’ai eu cette excellente idée comme” Ouais, je ” Je vais faire le truc d’acteur, ce qui aidera ensuite le truc d’écriture. »Cela s’est produit à peu près au même moment. Pour moi, ce fut un merveilleux voyage de se tenir à différents endroits du plateau, en tant qu’acteur et de comprendre ce rôle. j’ai l’impression d’être le moins stressé quand je joue sur un plateau, parce que je dois juste frapper ma marque et m’amuser avec les répliques, écouter le réalisateur et rentrer à la maison. Quand je suis écrivain sur le plateau, je Je ne suis pas stressé, mais mon cerveau ne s’arrête pas parce que je me dis: “ Je pourrais améliorer cette ligne ”, ou, “ Je pourrais donner plus de punch à cette blague ”, ou “ Cette scène ne fonctionne pas comme ça J’en avais l’intention. “Mon cerveau ne cesse de tourner, et je m’amuse vraiment parce que je suis d’abord écrivain.”

