L’endroit préféré de Blake Shelton et Gwen Stefani est au même endroit

Les Grammys 2020 ont eu des fans encore plus amoureux du couplage de puissance des chanteurs et des juges de The Voice Gwen Stefani et Blake Shelton. Tout en chantant, ils se sont regardés dans les yeux, amenant les fans et les personnalités médiatiques à se demander pour la millionième fois: quand ces deux-là vont-ils se nouer?

Ils forment un couple officiel depuis leurs divorces respectifs en 2015, bien qu’ils soient devenus proches pendant la transition et qu’ils soient inséparables depuis. Il semblait clair dès le départ, quand en 2016 Shelton a offert un cheval à Stefani, qu’il voulait qu’elle fasse partie de son style de vie à la campagne. Maintenant, il semble qu’ils ont fait un répit assez confortable de leur ferme Oklahoma ensemble, un que Stefani est en train d’aimer.

Gwen Stefani a dit une fois que son endroit préféré était au Japon

Gwen Stefani | Daniele Venturelli / Daniele Venturelli / . . pour la Fondation Prince Albert II

Stefani est née et a grandi en Californie, mais son état d’origine ne semble pas lui réserver de nombreux tirages. Dans une pièce pour Travel and Leisure en 2009, Stefani a révélé à l’époque qu’elle était inspirée par les choix de mode uniques de ceux qui vivent dans le quartier Harajuku à Tokyo, au Japon, ce qui en fait l’un de ses endroits préférés.

Elle a déclaré à la publication: «Vous pouvez simplement ressentir toute l’énergie créative qui le traverse. C’était comme une autre planète pour moi. Je voulais être comme les filles Harajuku que vous voyez faire du shopping. La mode y est tellement importante – c’est énorme. Tout le monde est tellement élégant et unique. “

Après avoir rendu visite à son ancien groupe, No Doubt, en 1995, elle a tenu à revenir à Harajuku et a dérivé beaucoup de son style pour son travail solo du district, et a même employé quatre filles Harajuku pour la suivre en tournée. Mais cela n’a pas été repoussé, car elle a été accusée d’appropriation culturelle.

Mis à part la controverse, avec l’âge et la maternité, viennent des priorités changeantes. Maintenant, il semble qu’elle ait abandonné son ancien endroit préféré de l’autre côté de la mer au profit d’un lieu un peu plus proche de chez lui.

Blake Shelton aimera toujours l’Oklahoma

En prévision de leur performance pour les Grammys, Shelton et Stefani se sont assis pour une entrevue avec Gayle King. Dans ce document, elle leur a posé des questions simples et rapides, dont l’une était l’endroit où se trouve leur endroit préféré dans le monde.

Shelton a sauté sans hésitation: “Ma terre en Oklahoma pour moi, oui.” Stefani a emboîté le pas: “Je devrais probablement être d’accord, mais seulement quand Blake est là”, elle se tourne vers Shelton, “Si vous y êtes.”

Il ajoute ensuite sans un soupçon de sarcasme: “Vous avez peur des porcs sauvages sinon, n’est-ce pas?”

Il n’était pas surprenant que l’Oklahoma soit l’endroit préféré de Shelton. Il est né à Ada, Oklahoma et vit maintenant dans une ville appelée Tishomingo à environ une heure au sud d’Ada. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors d’interviews, il adore évoquer l’Oklahoma, en particulier la météo.

«Hé, le temps de l’Oklahoma… Souffle-moi», lit un tweet de 2015 Il était un peu surprenant que Stefani soit d’accord, même s’il semble que sa réponse concernait davantage Shelton que l’endroit lui-même. Cela est compréhensible, car il a fait beaucoup pour que sa succession se sente comme chez elle.

Domaine de Blake Shelton en Oklahoma

La propriété de Shelton est d’environ 1 200 acres, mais loin d’être complètement sauvage et sauvage, elle possède toutes les commodités qu’une pop star moderne pourrait espérer. Sur la propriété se trouve une collection de structures d’inspiration hawaïenne, ainsi qu’une piscine et une cabane luxueuses – cette dernière est probablement un ajout bienvenu à ce domaine enclavé conçu spécialement pour Stefani.

Mis à part la maison hawaïenne, les deux vivent un style de vie plutôt terre-à-terre pendant leur séjour en Oklahoma. Shelton aime chasser, passer du temps avec ses amis et sa famille et a même cultivé un jardin fleuri pour Stefani.

Chez elle, en Oklahoma, Shelton mène une vie simple. Un initié a déclaré à E!: «Lorsqu’il est ici, il est chez lui. Il est très sans prétention et décontracté. »