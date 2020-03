L’enfance de Jennifer Lopez décède

2020-03-23 ​​17:30:05

Le petit ami d’enfance de Jennifer Lopez, David Cruz, est malheureusement décédé d’une maladie cardiaque à l’âge de 51 ans.

La star de 50 ans est sortie avec sa petite amie du lycée entre 1985 et 1993, et ils ont commencé à sortir quand l’actrice de “ Second Act ” avait 15 ans et il avait 16 ans.

Selon TMZ.com, le bureau du médecin légiste de New York a déclaré au média que David – qui avait un an de plus que Jennifer – est malheureusement décédé samedi (21.03.20) à l’hôpital Mount Sinai West de Manhattan d’une maladie cardiaque.

Son partenaire de longue date, Isa, s’est souvenu de David comme étant “gentil et aimant” et “père dévoué” de son beau-fils.

Dans un hommage émouvant, elle a déclaré sur le site: “Il était gentil et aimant. Il ne s’est jamais accroché à rien et a toujours été très ouvert. C’était un père dévoué, il a aidé à élever son beau-fils qui est maintenant dans les Marines.

“Il adorait les Yankees et les Knicks. Il adorait aller au théâtre avec moi. Mon moment préféré était la soirée de rendez-vous en famille, parce que ce n’était pas seulement spécial pour moi mais aussi pour les enfants. Il s’est toujours assuré de terminer les choses avec un ‘Je t’aime.'”

Jennifer est actuellement fiancée à l’as de baseball à la retraite, Alex Rodriguez, et a déjà été mariée trois fois auparavant à Marc Anthony – avec qui elle a des jumeaux Max et Emme de 12 ans – Cris Judd et Ojani Noa.

La précédente romance célèbre du chanteur “ On The Floor ” a été avec des gens comme Drake, Diddy et Casper Smart.

