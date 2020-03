L’entraînement de Khloe Kardashian comprend des milliers de représentants de corde à sauter

Khloe Kardashian est l’hôte de la célèbre émission Revenge Body, qui suit les gens pendant qu’ils transforment leur corps à travers divers exercices et régimes. Kardashian elle-même semble également très bien savoir ce que signifie maintenir son corps grâce à la forme physique.

Comme de nombreuses célébrités, Kardashian s’entraîne souvent pour se maintenir en forme. En fait, elle a également des routines intensives qui pourraient être hors de l’ordinaire pour la plupart des gens, comme faire des milliers de répétitions de corde à sauter. Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont Kardashian travaille pour se maintenir en forme et à quoi ressemble son alimentation.

Khloe Kardashian a transformé son corps au fil des ans

Khloe Kardashian | Michael Tullberg / WireImage

Lorsque Kardashian et sa famille ont connu la gloire dans les années 2000, elle a reçu de nombreux commentaires négatifs sur son corps. Kardashian était plus grande que ses petites sœurs, ce qui ne convenait pas à certaines personnes.

Kardashian a partagé un jour qu’un membre anonyme de la famille lui avait même dit de perdre du poids parce qu’elle «faisait vraiment du mal à la marque».

Pendant quelques années, Kardashian a essayé un régime yo-yo et est même devenu un porte-parole de QuickTrim. Cela a été difficile pour Kardashian car elle a admis qu’elle était sujette à la consommation de stress, qui s’est aggravée après le décès de son père en 2003.

Cependant, au début des années 2010, Kardashian a commencé à s’engager à faire de l’exercice et à bien manger. Cela l’a amenée à perdre beaucoup de poids.

Khloe Kardashian fait des entraînements intensifs six jours par semaine

Kardashian est très dédié à l’entraînement. Elle a dit qu’elle allait habituellement au gymnase six jours par semaine.

Les entraînements de Kardashian incluent des routines cardio, une tonification de ses fesses et de ses jambes et un entraînement de son cœur. Elle fait également des séances d’entraînement corporelles totales en sautant à la corde.

Comme Kardashian l’a récemment partagé sur son compte Instagram, son entraîneur personnel lui fait souvent faire 500 sauts de corde à sauter suivis d’un ensemble d’exercices. Elle le fait 12 fois au total, ce qui équivaut à 6 000 répétitions de corde à sauter pour une séance d’entraînement.

Khloe Kardashian suit un régime très strict

Pour rester en forme, il est important de bien manger. Pour Kardashian, cela signifie suivre un régime spécial qui fonctionne pour son corps.

Au lieu de prendre trois repas par jour, Kardashian opte généralement pour six ou sept petits repas. Elle commence sa journée avec une boisson protéinée pendant le petit déjeuner. Pour le déjeuner, Kardashian aime le poulet ou une salade.

Le soir, elle mange généralement un plat composé de poisson. Tout au long de la journée, elle grignote également des aliments sains comme les fruits, les légumes et les noix.

La portion est la clé ici aussi, et Kardashian n’empile pas simplement de la nourriture dans son assiette à sa guise. Elle a généralement une quantité spécifique de nourriture qu’elle mange par repas pour maintenir sa taille. Par exemple, elle mange souvent 4 oz. de poitrine de poulet pour le déjeuner et des collations sur exactement 12 morceaux d’amandes.

Bien sûr, les tricheurs sont parfois autorisés dans son alimentation. Selon le célèbre nutritionniste, le Dr Philip Goglia, Kardashian fait généralement «sept jours [her diet] puis prendre un repas. ” Ses repas de triche comprennent tout ce dont elle pourrait avoir envie en ce moment, comme la pizza et les pâtes.

Khloe Kardashian a été accusée de subir une chirurgie plastique

La famille Kardashian a fait l’objet de nombreuses rumeurs de chirurgie plastique au fil des ans, et Khloe Kardashian ne fait pas exception. De nombreux critiques pensent que l’immense perte de poids de Kardashian est le résultat de la chirurgie, et pas seulement du régime et de l’exercice seuls.

Cependant, son entraîneur, Luke Milton, a démystifié cette année, disant: “Elle est extrêmement engagée dans ses efforts de fitness, elle est extrêmement disciplinée avec sa nutrition et elle est une vraie athlète au gymnase.”