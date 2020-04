L’entraînement quotidien de Kate Middleton au collège a incité le prince William à la connaître

Prince

William et Kate Middleton reviennent en arrière. Les amoureux du collège d’abord

appris à se connaître quand ils ont tous deux fréquenté l’Université de St. Andrews à

Écosse; ils se sont inscrits en 2001. (En fait, les deux auraient rencontré même

avant ça.)

Il peut être effrayant de rencontrer de nouvelles personnes à l’université, bien que le titre royal de William l’ait aidé à gagner un peu de confiance. Mais il s’avère que Kate, qui vivait dans le même dortoir que lui, a sa course du matin pour remercier William de vouloir la connaître.

Prince William et Kate Middleton | Samir Hussein / WireImage

William et Kate se seraient rencontrés une fois avant l’université

À l’insu de beaucoup, William

et la première interaction de Kate n’a pas eu lieu alors que les deux étaient

à l’école. Selon la biographe royale Katie Nicholl, William et Kate étaient

présenté pour la première fois par des amis communs lorsque Kate était encore présente

Marlborough School avant de s’inscrire à St. Andrews.

Nicholl n’a pas semblé obtenir beaucoup d’informations sur cette réunion initiale, sauf que cela a déclenché des rumeurs selon lesquelles Kate ne se serait rendue à St. Andrews que dans l’espoir de retrouver le prince une fois de plus.

La routine d’exercice quotidienne de Kate a incité William à l’inviter à la salle à manger

L’histoire réelle de la première rencontre de William et Kate reste un peu mystérieuse; Kate a cependant déclaré lors de l’entretien de fiançailles du couple qu’elle était nerveuse la première fois qu’elle avait vraiment passé du temps avec le prince. Cependant, selon Vanity Fair, c’est la routine d’entraînement de Kate qui a poussé William à se lier d’amitié avec elle.

Kate avait été surnommée la «plus jolie» fille dans leur dortoir de première année à la fin de la première semaine d’école. Et la rumeur veut que la duchesse irait courir chaque matin, ce qui a souvent attiré l’attention de William – pas nécessairement de manière romantique, cependant. Kate aurait fait une course chaque matin, où elle se retrouverait dans la salle à manger. Et après plusieurs semaines, William a finalement eu le courage de demander à Kate de s’asseoir avec lui et ses amis. Les deux se sont rapprochés rapidement, mais des étincelles n’auraient apparemment volé qu’au deuxième semestre (bien que nous ne soyons pas sûrs de le croire).

Le premier baiser du couple n’était pas ce que nous avions imaginé

William et Kate sont rapidement devenus amis, mais ce n’est que

le deuxième semestre, lorsque William était assis au premier rang d’un défilé de mode, que

il savait qu’il voulait être avec Kate. La duchesse a marché sur la piste avec un

robe transparente avec des sous-vêtements noirs, et le prince aurait changé son

perception entière d’elle.

Lors d’une fête peu de temps après, William a embrassé Kate de façon inattendue. Cependant, Kate sortait avec quelqu’un à l’époque, alors elle s’est éloignée. Leur premier baiser n’a peut-être pas été le conte de fées auquel certains s’attendaient (les baisers sont-ils toujours romantiques lors des soirées universitaires?), Mais une fois que Kate a appris les vrais sentiments de William pour elle, il n’a pas fallu longtemps pour que les deux officialisent leur relation.

Deux ruptures et trois enfants plus tard, ils sont plus heureux que jamais

William et Kate ont frappé quelques ralentisseurs pendant leur

relation. Le couple a fait une brève pause en 2004, puis à nouveau en 2007. Le

ce dernier a duré environ quatre mois, et la distance a joué un rôle important dans les deux

de plus en plus à part. Cependant, ils se sont finalement remis ensemble et se sont mariés quatre ans

plus tard dans une cérémonie élaborée regardée par des millions de personnes.

Ces jours-ci, William et Kate sont deux des

royals les plus aimés. Ils ont accueilli trois membres de la famille royale et se préparent

jusqu’à prendre le trône eux-mêmes un jour.