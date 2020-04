L’entraîneur des célébrités Corey Calliet nous raconte ses secrets pour rester motivé

Lorsque vous vous sentez déprimé, anxieux ou les deux, il peut être difficile de rester motivé. C’est vrai que ce soit une tâche ou un exercice. Showbiz Cheat Sheet a discuté avec Corey Calliet, entraîneur personnel de célébrités telles que Michael B.Jordan et entraîneur sur Revenge Body avec Khloé Kardashian, afin que nous puissions obtenir ses conseils sur la façon de rester motivé pendant les périodes difficiles. Voici ce qu’il avait à dire.

Showbiz Cheat Sheet: Une fois que vous avez atteint un poids santé, comment vous assurez-vous de ne pas vous relâcher pour ne pas avoir à tout recommencer?

Corey Calliet et Steven Caple Jr. à la première de «Creed II» à New York | Daniel Zuchnik / WireImage

Corey Calliet: Je pense que je suis très intense en ce qui concerne

à quoi je ressemble, et cela a à voir avec la cohérence avec tout et non

arrêt. Beaucoup de gens arriveront au point où ils auront l’air bien, puis

ils s’arrêtent juste. Vous devez comprendre que le corps change et qu’il s’adaptera.

Donc, une fois qu’il arrive au point où il s’adapte et cesse de fonctionner, cela ne fonctionne pas

vous arrêtez, vous continuez. En étant cohérent, vous pouvez vous garder

redevable.

Pour moi, l’élément clé pour vous tenir responsable est

le miroir. Si je ne suis pas aussi beau que la semaine dernière, ou je ne le suis pas

aussi belle que la veille, je sais que je dois continuer. Ses

essentiellement de ne pas être satisfait de ce que vous avez maintenant afin que vous puissiez continuer à bouger

vers l’avant.

CS: Y a-t-il déjà eu un moment où tu tombais un peu et où tu devais te remettre sur la bonne voie?

Corey Calliet en 2018 | Aurora Rose / Patrick McMullan via .

CC: Oui je l’ai fait. Je suis tombé parce que je suis arrivé à Hollywood

et je mets tout le monde devant moi. Et je formais beaucoup de célébrités et

former beaucoup de clients réguliers et voyager beaucoup. Donc, je n’avais pas le

fois que je voulais me mettre en moi. Il y a eu un jour où je me suis réveillé et j’étais

vraiment mécontent de mon apparence. J’ai décidé qu’il était temps de me faire

priorité.

Je ne me mens pas, je me regarde dans le miroir et je dis que ça va.

Je ne m’installe jamais; Je n’ai pas ce genre de mentalité. Si je n’ai pas l’air bien

assez et je ne me sens pas bien, la seule personne qui va pouvoir prendre

c’est moi.

CS: Lors de Revenge Body avec Khloé Kardashian, certains de vos clients semblaient éprouver beaucoup de douleur émotionnelle. Vous avez pu leur donner des discussions édifiantes et les motiver. Où puises-tu cette force? Comment pouvez-vous atteindre et redonner autant à vos clients?

Corey Calliet | David Crotty / Patrick McMullan via .

CC: Je pense que cela vient de mon passé et de mes antécédents,

passer par tant de choses et avoir à surmonter et à faire face à l’adversité sur tant de

différents niveaux. Je pense qu’il n’y a personne avec qui je ne peux pas me connecter. Et

leur faire comprendre mon voyage et ce que j’ai vécu et utiliser mon voyage

pour les aider à arriver là où ils vont.

Je crois que tout le monde a un pouvoir en eux s’ils

croire en soi. Et ma chose principale est de faire croire à chaque personne comment

ils sont vraiment forts, et une fois que cela se produit, ils peuvent changer. Beaucoup de gens se promènent déprimés ou

précaire et pas confiant en eux-mêmes, et mon travail consiste à [confident]

personne à l’intérieur de vous et allez le chercher et sortez-le.

Lire la suite: Michael

B. L’entraîneur de Jordan Corey Calliet nous raconte ses secrets pour un corps sain

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo