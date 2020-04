L’entrevue de l’émission d’aujourd’hui de Tracy Morgan est bizarre et TMI

Beaucoup d’entre nous deviennent plus qu’un peu fous avec les commandes de séjour à domicile rendues nécessaires par la pandémie, et Tracy Morgan en a fourni la preuve lors d’une récente interview sur l’émission Today. C’est l’affaire de Morgan d’être drôle et même un peu scandaleux, bien que les blagues sur la quarantaine puissent sembler trop coupantes pour les gens. Dans le même temps, cependant, Morgan a également fait une remarque sérieuse au sujet des travailleurs de la santé – des travailleurs à qui Morgan doit une grande dette personnelle après un accident de camion qui l’a presque tué.

Comment Tracy Morgan est-elle devenue célèbre?

Tracy Morgan | Banque de photos Tyler Essary / NBC / NBCU via .

Selon IMDB, Morgan a obtenu sa pause au milieu des années 1990 en jouant Hustle Man sur la sitcom Martin, un véhicule pour Martin Lawrence. Sa carrière s’est intensifiée quand il est arrivé sur Saturday Night Live en 1996, restant avec le spectacle jusqu’en 2003. Il a eu la chance d’ancrer son propre spectacle, The Tracy Morgan Show, mais cela n’a duré qu’une seule saison.

Peu de temps après, cependant, il a obtenu le concert pour lequel il est probablement le plus célèbre: 30 Rock, où il a joué Tracy Jordan, la star de l’émission de variétés à succès de Liz Lemon, TGS avec Tracy Jordan. Il a reçu un certain nombre d’honneurs pour le spectacle, y compris une nomination aux Emmy pour la catégorie acteur de soutien et plusieurs nominations au NAACP Image Award.

Le projet actuel de Morgan est l’émission TBS The Last OG, qu’il interprète et produit par des cadres. Il a joué dans le remake What Men Want avec Taraji P. Henson, sorti l’année dernière.

Il a également reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame dans la classe 2016. C’est lors de la promotion de la nouvelle saison de The Last OG que les commentaires de Morgan ont soulevé de nombreux sourcils.

Qu’est-ce que Tracy Morgan a dit sur “Aujourd’hui?”

Selon Page Six, Morgan est apparue dans l’émission Today début avril via un chat vidéo en direct, comme l’ont fait le matin et les actualités pendant la pandémie. Et Morgan n’a pas mis longtemps à commencer à faire des blagues sur les coronavirus.

«Ma femme et moi avons été mises en quarantaine ici pendant environ trois semaines, elle est donc enceinte trois fois. Chaque semaine, elle est tombée enceinte, et nous jouons aussi beaucoup de rôles maintenant. Nous jouons un rôle », a déclaré Morgan. “Elle joue une jeune fille dont le grand-père a été infecté par un coronavirus”, a-t-il expliqué. “Et je suis le scientifique qui a découvert le remède, et elle fera tout pour sauver la vie de son grand-père, et je veux dire n’importe quoi.”

Et Morgan ne s’est pas arrêté là. Lorsque le sujet s’est tourné vers le fait qu’un tigre du zoo du Bronx a été testé positif pour le virus, Morgan a déclaré: «Je vais faire tester tous mes animaux de compagnie. Je vais faire tester mes requins. Je vais faire tester mon anguille. Je viens d’acheter un gorille Silverback de 600 livres – je vais l’emmener au presbytérien de New York et le faire tester. “

Tracy Morgan est toujours reconnaissante envers les travailleurs de la santé

L’animatrice Hoda Kotb, et plusieurs téléspectateurs en plus, ne pouvaient pas dire si Morgan plaisantait ou non. Mais l’entretien est devenu sérieux lorsque le sujet s’est tourné vers les agents de santé.

En 2014, Morgan a failli être tué lorsqu’un camion Walmart a heurté le minibus dans lequel Morgan et son équipage voyageaient. Morgan a été transporté à l’hôpital avec une jambe et un fémur cassés, un nez cassé et plusieurs côtes cassées. Son ami, le comédien James McNair, a péri dans l’accident.

Morgan avait un long chemin à parcourir pour se rétablir, principalement la récupération physique, et depuis lors, il a acquis une toute nouvelle appréciation pour les professionnels de la santé. Cela a apporté une note sérieuse à l’émission Today, mettant toute l’affaire en perspective.

“Ils savent ce qu’ils font. Ils se battent en première ligne. Je les aime », a-t-il déclaré à Kotb. «J’ai passé beaucoup de temps à l’hôpital. Je sais ce qui se passe là-dedans … Ce sont mes héros. “