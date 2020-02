Leonardo DiCaprio et Camila Morrone font une rare apparition conjointe aux Oscars

2020-02-10 07:30:05

Leonardo DiCaprio et sa petite amie Camila Morrone ont fait leurs débuts en couple aux Oscars dimanche (09.02.20).

Leonardo DiCaprio et sa partenaire Camila Morrone ont fait une rare apparition publique conjointe ensemble aux Oscars dimanche (09.02.20).

La star de “ Il était une fois à Hollywood ” – qui a été nominé pour le meilleur acteur pour son rôle de Rick Dalton dans le film acclamé de Quentin Tarantino – et la superbe actrice de 22 ans est arrivée à quelques instants sur le tapis rouge du Dolby de Los Angeles Le théâtre, cependant, ils ont été montrés à la caméra lors de la représentation d’ouverture de Janelle Monae assis à côté de la co-star de Leonardo Brad Pitt.

Pendant ce temps, Camila a récemment insisté sur le fait qu’elle ne se souciait pas de l’écart d’âge entre elle et la star de cinéma de 45 ans.

La star de ‘Never Goin’ Back ‘- qui a 23 ans de moins que son petit ami acteur – ne pense pas qu’il soit inhabituel pour un couple d’avoir de “grandes” différences d’âge et souhaite que les gens cessent de les juger.

Elle a déclaré: “Il y a tellement de relations à Hollywood – et dans l’histoire du monde – où les gens ont de grands écarts d’âge.

“Je pense juste que n’importe qui devrait pouvoir sortir avec qui il veut sortir.”

Mais elle peut comprendre pourquoi les gens sont fascinés par leur romance.

Elle a dit: “Je serais probablement aussi curieuse à ce sujet.”

Cependant, Camila a admis qu’il est “frustrant” que sa relation éclipse son travail, mais elle espère que cela changera bientôt.

Elle a dit: “Je pense de plus en plus maintenant que les gens voient le film, je me fais lentement une identité en dehors de ça.

“Ce qui est frustrant, car je pense qu’il devrait toujours y avoir une identité en plus de qui vous sortez.

“Je comprends l’association, mais je suis convaincu que cela continuera à se dérober et à être moins une conversation.”

Camila et la star de “ Catch Me If You Can ” ont été liées pour la première fois en janvier 2018 et il a déjà été affirmé que leur relation était sérieuse.

Une source a déclaré: “Ils semblent assez sérieux. Ce n’est certainement pas une relation décontractée. Camila passe beaucoup de temps chez lui.”

Cependant, il a été affirmé que Leonardo, 45 ans, ne voulait pas se marier.

Une source proche de la star oscarisée – qui a fréquenté plusieurs stars au fil des ans, dont Gisele Bundchen et Bar Refaeli – a déclaré: “Il est plus mature et pense à plus long terme. Il est très sérieux avec Cami et est depuis un certain temps maintenant , mais le mariage n’est pas quelque chose qui se profile à l’horizon. Il est satisfait de la situation et s’y est engagé. Il ne pense pas trop loin. ”

Mots clés: Leonardo DiCaprio, Camila Morrone

