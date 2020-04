Leonardo DiCaprio offre le rôle chanceux d’un film de fans d’une vie

2020-04-15 16:30:05

Leonardo DiCaprio donne à un fan chanceux une chance d’être dans un film avec lui, pour aider à collecter des fonds pour les efforts de secours contre les coronavirus et son organisme de bienfaisance Feeding America.

L’acteur de 45 ans demande aux gens de faire un don au All In Challenge, avec un heureux gagnant capable d’avoir une apparition dans le nouveau film “ Killers of the Flower Moon ”, réalisé par Martin Scorsese et avec Robert De Niro.

S’exprimant dans une vidéo Instagram, il a déclaré: “Nous avons récemment lancé #AmericasFoodFund pour nous assurer que chaque famille dans le besoin a accès à la nourriture à ce moment critique. Nos communautés les plus vulnérables ont plus que jamais besoin de notre soutien. C’est pourquoi nous demandons vous pour nous aider avec le #AllinChallenge. Si vous vous êtes déjà demandé ce que c’est que de pouvoir travailler avec le grand @martinscorsese_, Robert De Niro et moi-même, c’est votre chance … Robert et moi allons être en vedette dans un nouveau film intitulé Killers of the Flower Moon, réalisé par Martin Scorsese. Nous voulons vous offrir un rôle de premier plan, l’occasion de passer la journée sur le plateau avec nous trois et d’assister à la première. ”

Pour avoir une chance de gagner, les gens doivent faire un don via allinchallenge.com, leurs fonds étant destinés à Meals on Wheels America, No Kid Hungry, World Central Kitchen et Feeding America.

L’organisme de bienfaisance a été lancé le 1er avril et, en 72 heures, ils ont recueilli plus de 13 millions de dollars pour aider les familles à accéder à la nourriture pendant cette période.

Il a écrit: “Merci à tous ceux qui ont soutenu le #AmericasFoodFund jusqu’à présent. Au cours des 72 premières heures, nous avons levé plus de 13 millions de dollars pour aider les Américains les plus touchés par cette crise. Votre soutien permet à @FeedingAmerica et @WCKitchen de continuer à mobiliser des secours pour aider ceux qui en ont le plus besoin. (sic) “

