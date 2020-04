L’épouse de Chris Cuomo révèle que son fils de 14 ans, Mario, a contracté un coronavirus

La famille Cuomo n’est pas sortie des bois du COVID-19, comme Chris ‘ Son épouse Cristina a révélé mercredi soir que son fils de 14 ans, Mario, avait été testé positif au coronavirus.

Selon un post partagé sur Instagram avec des photos de la famille, Mario éprouve de nombreux symptômes classiques du virus, y compris la perte de goût et d’odeur.

“Mon cœur me fait plus mal que la tête à cause de son infection”, a écrit Cristina. “Ce virus ne fait pas de discrimination. Bien que les enfants soient plus résistants, ils peuvent souffrir [the] même gravité des symptômes. “

Cela vient après que Chris et Cristina se soient battus à travers COVID-19. En fait, c’est juste plus tôt cette semaine que Chris a célébré venant du sous-sol, où il avait été mis en quarantaine avec le virus pendant trois semaines.

Il a déclaré que sa femme et lui avaient été autorisés par le Centre de contrôle et de prévention des maladies. L’animateur populaire avait diffusé son émission de la quarantaine dans son sous-sol. Ils partagent deux autres enfants, Bella, 17 ans, et Carolina, 11 ans.

Voir ce post sur Instagram En ce 50e anniversaire du Jour de la Terre, faites preuve de gentillesse envers notre planète et chaque créature qui l’habite, comme nous l’a conseillé le photographe, aventurier, conservateur et conteur transcendant Peter Beard. La mort récente de mon vieil ami offre une ponctuation étrangement opportune sur ce virus et un rappel que nous ne pouvons pas oublier de nous protéger les uns les autres et les animaux qui parcourent la Terre. 🌏🌏🌏 Ce virus a créé une version différente de moi. J’espère être plus fort, en meilleure santé et plus intelligent face au virus en général. FterAprès 10 jours de hauts et de bas, me sentant bien un jour et terrible le lendemain, je travaille maintenant à faire passer mon fils, Mario, par le virus. Mon cœur me fait plus mal que la tête à cause de son infection. Ce virus ne fait aucune discrimination. Bien que les enfants soient plus résistants, ils peuvent souffrir de la même gravité de symptômes. J’applique une version modifiée de mes remèdes pour son protocole en mettant l’accent sur beaucoup de vitamines. Depuis que son odorat et son goût ont disparu, je lui donne des aliments sains que je ne peux normalement pas lui faire toucher. J’ai tenu un journal de la semaine dernière, y compris mes remèdes et les choses que j’ai faites pour rester sain d’esprit à travers tout cela. 🙏 Lien en bio, comme on dit. Un post partagé par Cristina Cuomo (@cristinacuomo) le 22 avr 2020 à 10h41 PDT

“Après 10 jours de hauts et de bas, me sentant bien un jour et terrible le lendemain, je travaille maintenant à faire passer mon fils, Mario, par le virus”, a écrit Cristina à propos de sa propre expérience de rétablissement. Elle a dit que son expérience avec le virus avait “créé une version différente de moi” et que son “espoir est d’être plus fort, plus sain, [and] plus intelligent sur le virus dans son ensemble. “

Cristina a admis qu’elle profite de cette situation pour nourrir son fils “des aliments sains que je ne peux normalement pas lui faire toucher”. Elle a également dit qu’elle “appliquait une version modifiée de mes remèdes pour son protocole en mettant l’accent sur beaucoup de vitamines”.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a exprimé son soutien à la famille dans une interview avec Chris mercredi soir, assurant à son frère que Mario “ira bien”.

“Merci de votre inquiétude, Andrew. Merci de prendre soin de ma famille et de moi, et merci de vous battre pour les gens de votre état”, a déclaré Chris à son frère sincèrement, comme le rapporte Just Jared.

Malgré les meilleurs efforts de Chris pour s’isoler de sa famille immédiatement après avoir découvert qu’il avait été testé positif pour COVID-19 au début d’avril, sa femme a succombé à la maladie deux semaines plus tard. Maintenant, même s’ils ont continué à suivre les protocoles de quarantaine, un autre membre de la famille est tombé malade.

Dans le même temps, il est bon que Chris et Cristina aient été débarrassés de leur propre bataille contre le virus afin que les deux soient dans un endroit plus fort et plus sain pour aider leur fils à s’y retrouver.

