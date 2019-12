L'épouse de Kevin Hart, Eniko Parrish, détaille le scandale de la tricherie sur Netflix Docuseries

Les fans ont déjà beaucoup entendu parler de Kevin Hart quand il s'agit de son scandale de tricherie, mais sa femme Eniko Parrish obtient la vedette et partage son côté de l'histoire sur son dernier Netflix spécial.

En sortant aujourd'hui, "Kevin Hart: Don't F — It Up" suit Hart à travers un certain nombre de ses hauts et bas de haut niveau, y compris son affaire et la controverse autour de l'accueil des Oscars. Le troisième épisode, sur six, se concentre presque entièrement sur sa tricherie et les retombées, qu'il appelle «le moment le plus bas de ma vie».

En 2017, Hart a reçu une vidéo d'une rencontre sexuelle qu'il avait eue avec une autre femme à Las Vegas, alors que Parrish était enceinte. L'un des amis de Hart, J.T. Jackson, a été arrêté et accusé d'extorsion en mai 2018 pour avoir prétendument tenté de retirer de l'argent de Hart en échange du clip. Jackson, jusqu'à présent, a été dégagé de toute tentative d'extorsion, de tentative de dissimulation et de vente de biens volés et d'utilisation non autorisée d'informations d'identification personnelle.

Il fait toujours face à un nombre supplémentaire de vols d'identité, l'affaire est en cours. Jackson a nié toutes les allégations portées contre lui.

"Comment j'ai découvert que c'était un DM", a expliqué Parrish sur les docuseries. "Je ne sais pas qui c'était, m'a envoyé une vidéo montée de Kevin et d'une autre femme. J'étais enceinte à l'époque. J'étais enceinte de 7 à 8 mois, je prenais le petit déjeuner, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai tout de suite Je l'ai appelé en train de pleurer, je suis comme énervé. À ce moment-là, je n'arrêtais pas de dire: "Comment as-tu pu laisser ça arriver?" "

"Vous m'avez humiliée publiquement. Votre tout, tout est sur Instagram, tout est sur les réseaux sociaux. C'était un combat continu tout le temps", se souvient-elle, en larmes. "Chaque jour. Je n'arrêtais pas de l'interroger, comme, 'Si c'est ce que tu vas faire, je ne veux pas en faire partie.'"

Quant à savoir pourquoi elle est restée avec lui, Parrish a déclaré que cela revenait à la famille.

«Je n'arrêtais pas de m'inquiéter pour le bébé, je dois garder la tête froide, je pense que c'est la seule chose qui m'a vraiment aidé», explique-t-elle. "Je n'étais pas prêt à l'époque à abandonner ma famille. Je voulais que Kenzo puisse connaître son père et grandir, donc c'était beaucoup. C'était beaucoup pour moi, mais nous avons traversé , nous l'avons traversé, nous l'avons dépassé et c'est un homme meilleur maintenant à cause de cela. "

"Je suis heureuse que ce genre de choses se soit produit", a-t-elle poursuivi, toujours visiblement émue. "Je deviens sensible chaque fois que j'en parle. Désolé."

Parrish a déclaré qu'elle croyait en la "deuxième chance" et au pardon, mais a ajouté: "trois frappes, vous êtes sorti. Tant qu'il se comporte, nous sommes bons."

Après que Parrish a été mis en vedette, Hart a également parlé de l'incident, disant que "la chose la plus difficile était de le dire à ma femme" et d'ajouter qu'il n'y avait "aucun moyen facile d'avoir cette conversation". "

"Le pire, c'est juste de savoir comment vous avez fait ressentir quelqu'un", a-t-il poursuivi. "Quand j'ai pu voir ça de première main avec Eniko, quand j'ai pu voir l'effet de mon comportement imprudent, c'était écrasant. Cela m'a déchiré. Cela m'a vraiment déchiré."

"C'est probablement le moment le plus bas de ma vie parce que je sais de quoi j'étais responsable", a-t-il déclaré, expliquant qu'il s'appuyait vraiment sur son cercle intérieur – et son entraîneur, en particulier – pour le faire passer.

Ajout du formateur Ron "Boss" Everline: "Nous nous entraînions trois fois par jour. Il avait besoin de se vider l'esprit. Kev s'est rendu compte qu'il s'était excité, il y avait des larmes, beaucoup d'émotion, une humiliation publique pour son femme … il a f – ked up et il avait besoin presque une gifle au visage pour asseoir son cul. "

Quant aux allégations contre son ancien ami, Hart a noté que tout était toujours en cours et a dit qu'il avait du mal à accepter que tout cela puisse provenir de quelqu'un si proche de lui. "Je ne trouve toujours pas dans mon cœur de dire que c'est la personne qu'ils disent impliquée", a-t-il ajouté, sans mentionner Jackson par son nom.

"Kev a pleuré pendant des jours, il ne le croit toujours pas", a déclaré Parrish. "Il est toujours sous le choc."

"À ce jour, il y a encore un morceau de moi qui n'est pas possible", a ajouté Kevin, qui n'était pas aveugle au fait que cette possible trahison par un ami a causé une douleur similaire à celle qu'il a infligée à sa femme.

"Ce que j'ai pu en tirer, c'est que le même mal que j'ai causé à un individu – un individu étant ma femme – ce même niveau de douleur m'est revenu", a-t-il déclaré. "Ça craint que ce qui s'est passé soit arrivé, mais maintenant ta vue est encore plus claire."

L'ensemble de l'incident a conduit à des problèmes de confiance pour Hart, qui se méfie d'autoriser de nouveaux visages dans son cercle de confiance.

"Kevin Hart: Don't F – k This Up" est en streaming sur Netflix maintenant.

