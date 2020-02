L’épouse de Mark Wahlberg «paralysée par la peur» après la mort de Kobe Bryant

2020-02-01 02:30:04

L’épouse de Mark Wahlberg a été “paralysée par la peur” après la mort de Kobe Bryant au cours du week-end, car elle déteste maintenant l’idée qu’il voyage en avion.

La légende du basket-ball de 41 ans, sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes ont perdu la vie lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé dimanche (26.01.20), et Mark a déclaré que sa femme Rhea Durham avait été abandonnée terrifiée à l’idée que son mari voyage en avion.

Mark a révélé: “Ma femme, je devais aller à Atlanta le lendemain, je viens de rentrer et elle était, par exemple, paralysée par la peur et ne voulait pas que je voyage.

“Mais nous n’allons pas prendre de risques et des trucs injustifiés. Vous ne pouvez pas être paralysé par la peur mais vous devez également être attentif.”

L’acteur de 48 ans a également enthousiasmé et félicité ses enfants – Ella, 16 ans, Michael, 13 ans, Brendan, 11 ans et Grace, 10 ans – à la suite de la tragédie, qui les a rendus confus.

Il a ajouté: “Mes enfants pensent que je suis fou maintenant parce que chaque fois que j’en ai l’occasion, je leur dis juste combien je les aime et je les embrasse et je les embrasse. [It] met simplement les choses en perspective. Rien n’est garanti, on ne nous le promet pas demain. ”

Mark a également félicité la star du sport pour avoir été “super douce et merveilleuse” pour sa progéniture.

La star de “Lone Survivor” a dit à “Extra”: “Même si j’étais un fan des Celtics et qu’il était un Laker, vous savez, notre amitié était quelque chose de différent, et il a toujours fait de son mieux pour être super doux et merveilleux pour mes enfants.”

Pendant ce temps, Mark a récemment promis de “chérir chaque instant” avec ses proches à la suite du décès de Kobe.

Il a déclaré: “C’est évidemment une perte tragique que tout le monde ressent. Kobe, sa fille, les autres membres de la famille, les membres de sa famille, les autres personnes qui étaient à bord de l’hélicoptère, c’est juste tragique.

“C’est juste un rappel que la vie est courte … Toutes les personnes que vous aimez, appelez-les et rappelez-les le plus souvent possible et chérissez chaque instant.”

