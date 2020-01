L’épouse de Mark Wahlberg pensait que Kim et Kanye venaient pour le dîner, un chiot apparaît à la place

Le seul invité à dîner meilleur que le couple le plus célèbre au monde est un chiot Poméranien – du moins pour certains d’entre nous.

Lors de sa comparution lundi le “The Ellen DeGeneres Show,” Mark Wahlberg a raconté au comédien le moment où il a tenté de surprendre sa femme et ses enfants avec un chien.

La “folle histoire” n’a pas déçu.

Tout en parlant de son désir de “protéger la pelouse” de la carrière équestre en herbe de sa fille de 10 ans, Ellen a évoqué que le chien de Mark, Champ, serait plus susceptible de détruire sa précieuse herbe.

“Non, il est si grand”, a déclaré l’acteur, alors qu’une image de l’adorable chiot envahissait l’écran. “C’était l’une des choses quand j’ai vu le gars qui avait la Poméranie, je me disais:” Oh, quelle taille fait ce chien? ” Et il a dit: «C’est adulte.» Et j’ai dit: “Quelle est la taille du caca?” Il a dit: “C’est comme un petit rouleau Tootsie.” Et j’ai dit: “D’accord, je peux gérer ça.” J’ai donc accepté de récupérer le chien. “

Oui, il a accepté de prendre le chien – à l’insu de sa femme. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

“Quelque chose de très important, ou quelqu’un de très important, venait à la maison”, se souvient l’acteur en disant à trois des quatre de sa progéniture, notant qu’il avait dit la vérité à son fils aîné parce qu’il devait partir pour l’entraînement sur piste.

“J’ai donc dit aux autres enfants:” Quelqu’un d’important arrive “, a expliqué Mark. “Pendant ce temps, je suis en réunion avec ma femme. Elle fait irruption dans la réunion et dit:” Je dois vous parler maintenant. ” Me traîne dehors et me dit: «Pourquoi Kim Kardashian et Kanye West viennent-ils ici à l’heure du dîner? J’ai dit: “De quoi parlez-vous?” “

Mark a déclaré que sa femme l’avait informé que leurs deux plus jeunes, Brendan et Grace, lui avaient parlé de l’invité spécial de leur père et lui avaient dit: “Si c’est quelqu’un d’important, ce doit être eux!”

“Alors je me dis:” Ce n’est pas eux! Ce n’est pas eux. J’ai un chien “”, se souvient-il en disant à sa femme, qui “s’est alors fâchée parce que je ne l’ai pas incluse dans la sélection du chien et tout le reste” . “

Après avoir harcelé Mark sur le type de chien qu’il avait choisi, Rhea a informé son mari qu’elle détestait “ces petits chiens à fourrure”.

“Elle était tellement bouleversée, alors j’ai dit:” D’accord, nous dirons aux enfants qu’ils ne peuvent pas avoir le chien quand il arrivera dans 5 minutes “”, a déclaré Mark. “Alors elle est assise là, attendant près de la porte. Et je veux dire, je savais que j’avais des ennuis. La femme entre, pose la caisse, elle ouvre la porte. Champ sort et ma femme plonge sur le sol et dit “Oh, mon Dieu! C’est le plus beau chien que j’aie jamais vu!” Elle commence à étouffer le chien, comme, ne laissera pas les enfants voir le chien ou le tenir. Je vais devoir vous envoyer ces photos. “

“Mais heureusement, elle et tout le monde sont amoureux du chien”, a-t-il ajouté. “Mais le chien dirige la maison.” (Êtes-vous même propriétaire d’un chien si votre chien ne dirige pas votre maison?)

“Vous ne pouvez pas vous promener sans qu’il aboie le matin ou le soir”, a-t-il déclaré. “Donc nous devons maintenant tous nous entraîner à nous occuper du chien! Mais vous savez quoi, les sourires sur leurs visages étaient absolument précieux. La meilleure chose que j’ai jamais faite.”

Mark a dit à Ellen Champ “qu’il était un Rottweiler” et que ses enfants essayaient déjà de le rendre célèbre. Ils lui ont même créé un compte Instagram: @champeranian. Son premier message a été publié le mois dernier et il compte déjà 28 600 abonnés.

Ça doit être sympa d’être le chien des enfants de Mark Wahlberg!

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

26e SAG Awards annuels: The Good, Bad & WTF Fashion