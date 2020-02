L’équipage de la «Summer House» partage son cocktail spécial d’été secret

Il peut y avoir de la neige au sol, mais vous pouvez toujours célébrer l’été comme l’équipage de Summer House. Kyle Cooke et Lindsay Hubbard ont révélé ce qu’ils buvaient l’été dernier et la boisson pour adultes est tout simplement délicieuse.

Kyle Cooke | Rob Kim / Bravo / Banque de photos

Cooke et Hubbard ont tourné une vidéo avec Cooke apparaissant torse nu (plus un noeud papillon) dans tout le clip. Le seul outil nécessaire pour créer le cocktail est un mélangeur, cependant, les buveurs responsables peuvent également vouloir utiliser une tasse à mesurer. Cooke préfère surveiller ses mensurations. Inutile de dire que Cooke a beaucoup coulé.

Heureusement, Hubbard est prêt à le retenir, mais il semble qu’il soit trop tard. Le cocktail a l’air extrêmement fort, ce qui explique peut-être les hijinks et la folie générale de l’équipage chaque été. Hubbard laisse les téléspectateurs avec cet avertissement. “Les BBC vous feront foutre.” Alors, comment faites-vous un cocktail “BBC” (Baileys, banane et crème)?

C’est ainsi qu’ils réussissent à la «maison d’été»

Tout d’abord, Cooke aime charger le mélangeur avec de la glace avant d’ajouter des ingrédients. Il ajoute ensuite une banane fraîche et demie coupée en deux, qu’il pose par-dessus. Le mélangeur contient tellement de glace que la banane est littéralement assise sur le mélangeur.

“Maintenant, nous sommes prêts pour notre base”, dit-il à Hubbard. “Toute bonne boisson alcoolisée va commencer avec une base et nous allons continuer et utiliser de l’alcool.” Il verse du rhum clair directement dans le mélangeur, conseillant aux téléspectateurs de mesurer soigneusement. Bien sûr, il ne mesure pas et ne remplit pas le mélangeur avec de l’alcool. Hubbard l’arrête lorsque le mélangeur est presque à moitié rempli de rhum.

Ensuite, il ajoute Bailey’s. Et il ne mesure pas non plus cet alcool. Le mélangeur est maintenant presque rempli d’alcool. Il saute la crème mais la complète avec du rhum noir, qu’il applique généreusement le long du haut du mélangeur. Enfin, voici l’ingrédient «secret»: la protéine en poudre. Il ajoute une cuillère au mélange, puis ils mélangent la boisson. Peut-être que l’ajout de poudre de protéines est la façon dont le casting reste si en forme tout en absorbant tous ces cocktails.

Voici comment ils ont réussi en 2017

Le casting de Summer House a présenté aux téléspectateurs leur version de la BBC lors du lancement de l’émission en 2017. Il semble que la boisson soit devenue un peu plus forte depuis les débuts de l’émission.

La recette précédente était de 2 oz. Bailey’s, 2 oz. mélange de pina colada, 1 oz. rhum brun

1 oz, crème de noix de coco, ½ banane, tranchée et 2 tasses de glace. Cooke a également partagé le nombre de calories incluses dans les boissons. “Emballe 1 000 calories, donc c’est presque comme un substitut de repas. L’un d’eux, vous vous sentez bien. Deux de ceux-là, vous êtes dans la première zone. Trois d’entre eux? A demain », a-t-il partagé.

On dirait que Cooke a remplacé le mélange Pina colada par du rhum pur. Cela économise environ la moitié des calories et élimine le sucre. Il a également semblé éliminer complètement la crème de noix de coco, ce qui économise plus de sucre et de calories.