L’équipage du spectacle «The Mandalorian» révèle comment bébé Yoda a pris vie

La véritable feuille de route pour l’avenir de Star Wars réside dans The Mandalorian dans la façon dont il aborde l’histoire, le temps et les personnages. Ce dernier est le plus important de tous et quelque chose que Jon Favreau savait ferait la différence entre créer quelque chose d’ordinaire et quelque chose d’exceptionnel. La création de l’enfant (Baby Yoda) a été l’une des grandes synapses de l’histoire de la création de Star Wars.

Donner vie à l’enfant / bébé Yoda a été l’une des plus grandes choses qui soit arrivée à la culture pop depuis la sortie de la trilogie originale de Star Wars. La façon dont Lucasfilm a rendu l’enfant crédible est également un retour en arrière majeur à une ancienne forme créative: la marionnette standard.

Tout comme le Yoda d’origine, le concept de contrôle d’une marionnette semble plus réel aujourd’hui que CGI ne peut jamais le rassembler.

Comment les marionnettistes contrôlent-ils Baby Yoda?

Le casting de «The Mandalorian» | Jesse Grant / . pour Disney

Selon Newsweek, deux marionnettistes opèrent Baby Yoda, l’un contrôlant les yeux et la bouche, puis un autre pour toutes les autres expressions faciales.

Si cela ressemble à un processus créatif trop simple et archaïque, cela prouve que les anciennes méthodes sont souvent meilleures. Beaucoup ont peut-être entendu l’histoire de Werner Herzog (qui joue «The Client») réprimandant l’équipe de production quand ils ont d’abord envisagé d’utiliser CGI pour le petit.

Après les avoir appelés lâches, l’intérêt d’avoir Herzog était plus que peu clair. Bien que qualifier peut-être la technologie qui la sous-tend de «phénoménale» est un peu exagéré, Herzog a un point sur les anciennes façons créatives de vraiment améliorer les choses.

Cela pourrait choquer ceux qui pensent que les créations numériques semblent beaucoup plus réelles. L’étrangeté de cela est que CGI ne rend pas les choses réelles après des années d’évolution technologique.

Le cerveau derrière «The Muppets» a laissé un héritage durable

Comme la plupart des fans de Star Wars le savent, Frank Oz était le seul opérateur de Yoda dans The Empire Strikes Back and Return of the Jedi. Sans son génie dans ces films, les techniques de marionnettes standard n’auraient peut-être pas survécu dans le monde des films de science-fiction.

L’équipe Muppets (Jim Henson, et al.) Devrait être reconnue pour avoir rendu les mécanismes de marionnettes standard encore réalistes. Le vrai secret est que devenir réel donne plus de cœur aux personnages. Frank Oz a fait dire à Yoda beaucoup de choses simplement à travers ses yeux et ses expressions.

Jusqu’à présent, CGI ne peut pas donner à une création numérique l’impression d’avoir une véritable âme. Non pas que l’équipe de production de Star Wars n’ait pas envisagé une fois de devenir très réel.

Yoda était presque un singe réel

Peu de gens se souviennent qu’il y a 40 ans, il était envisagé d’utiliser un vrai singe pour jouer à Yoda dans The Empire Strikes Back. Toute l’équipe de production qui a travaillé avec de vrais singes en 2001: A Space Odyssey les a avertis de ne pas faire une telle chose, d’où la décision d’utiliser des techniques de marionnettes.

Grâce à la création de ce précédent, il a conduit The Mandalorian à établir une nouvelle ligne. Ce spectacle a déjà tout fait parfaitement, y compris ramener un meilleur sens de la narration dans la galaxie de très loin.

Est-ce que le retour à la marionnette standard pour The Child renouvellera cette forme d’art pour tous les futurs projets de streaming et de film? Avec Disney + étant la plaque tournante de toutes les choses supposément géniales dans le domaine de la science-fiction à venir, il peut y avoir une pression pour revenir à certaines bases de la production pour ramener le vrai cœur.

Étant donné que The Child / Baby Yoda sera probablement sur les écrans de télévision / mobiles de tout le monde dans les années à venir, au moins tout le monde pourra voir l’âme de la créature. . . à moins qu’il y ait une sorte de coup d’État CGI.