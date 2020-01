L’équipage “ sous le pont du voilier ” sait que la charte sera difficile par ce que le client porte

Les plaisanciers chevronnés savent quand ils voient des problèmes venir. L’équipage du pont inférieur a pris en charge leur juste part d’invités charter exigeants. Et l’équipage du bateau à voile sous le pont a sa propre opinion sur la façon dont il sait qu’un client aura des problèmes.

Alors que le chef Adam Glick plaisante en disant que les problèmes signifient simplement avoir des invités à bord, un certain nombre de plaisanciers peuvent dire qu’un invité aura beaucoup plus de travail rien qu’en fonction de ce qu’il porte. L’équipage de Parsifal III a expliqué à Bravo comment ils pouvaient dire à un client que l’entretien allait être difficile.

Adam Glick | Karolina Wojtasik / Bravo

Le ragoût en chef Jenna MacGillivray partage: «Les divas sont vraiment difficiles à gérer, les douchebags sont vraiment difficiles à gérer.» En outre, le deuxième ragoût Madison Stalker dit qu’elle est inquiète quand il y a trop de bagages. «Vous vous présentez pour l’affrètement à l’arrivée, non? Vous avez trois sacs pour trois jours? »Stalker jette la caméra sur le côté. “Chérie, tu vas être un peu plus, soyons réels.”

Méfiez-vous des invités portant ce

Le troisième ragoût Georgia Grobler dit qu’elle essaie d’évaluer si l’invité va être difficile ou non avec sa tenue. «Ils ont des vêtements très bruyants, ils sont vraiment évasés et vraiment paon», décrit-elle dans un original numérique. «Vous pensez qu’ils vont nécessiter beaucoup d’entretien. Si vous êtes dans des tons pastels ou 50 nuances de non-couleurs. Tu vas être beaucoup plus facile que comme les gens qui portent du rose fuchsia. “

Aussi, premier compagnon, Paget Berry veut également protéger le bois délicat sur le pont. Il voit donc des problèmes lorsque les talons aiguilles se dirigent vers le bateau. «L’un des drapeaux rouges pour moi, surtout si c’est un groupe de filles qui montent sur le bateau si elles ont des talons aussi gros, comme des talons de 12 pouces, ça va être un problème à un moment donné.» Copine et matelot de bord Ciara Duggan est d’accord . «Parce que c’est un gros non non», dit-elle.

MacGillivray dit qu’une indication que quelqu’un va être un douchebag est s’ils portent des colliers en chaîne. “Beaucoup de bijoux voyants. On dirait qu’ils s’entraînent beaucoup, peut-être trop », observe-t-elle. Elle ajoute que les divas sont similaires, portant des bijoux lourds et habillées «excessivement». Essentiellement, du «matériel de démonstration». Glick est à bord avec des bijoux excessifs comme étant un drapeau rouge. «Homme ou femme», dit-il. «C’est un assez bon indicateur de notre direction.»

Mais ce yachtie pense que boire excessivement signifie des eaux troubles

Alors que la plupart des membres de l’équipage pensent que ce que porte l’invité signifie «un entretien élevé», le matelot de pont Parker McCown pense que les invités qui font la fête à l’excès indiquent des problèmes. “Si vos invités affrétés semblent être de grands buveurs, c’est un gros drapeau rouge que la charte sera un peu plus intense”, fait-il remarquer.

Il semble que les drapeaux rouges volent haut cette saison. La bande-annonce montre beaucoup de boisson et des invités dans des robes assez bruyantes. Un invité remarque que la côte de boeuf que Glick sert est plus importante que le fonds fiduciaire d’un autre invité. En outre, le champagne coule à la fois pour les invités et l’équipage pendant leur journée de congé.

Les premiers ministres de Yacht à voile sous le pont le lundi 3 février à 21 h / 20 h central sur Bravo.