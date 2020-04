L’équipe d’ancrage de l’émission du matin que le temps a oublié

Good Morning America a eu sa série d’ancres mémorables: David Hartman dans les années 1970, Joan Lunden et Charles Gibson dans les années 1980 et 1990, Diane Sawyer au début des années 2000 et, maintenant, George Stephanopoulos, Robin Roberts et Michael Strahan.

Lisa McRee et Kevin Newman ont animé «Good Morning America» de 1997 à 1999 | Heidi Gutman / Walt Disney Television via .

Au cours des années 1990, une équipe d’ancrage a été oubliée, sans faute de sa part. La journaliste californienne Lisa McRee et le journaliste canadien Kevin Newman ont été amenés à remplacer les anciens Lunden et Gibson, plus établis, une expérience qui a abouti à des échecs d’audience et à une porte tournante des chaises des ancres.

Joan Lunden et Charlie Gibson ont été remplacés

La chimie entre les ancres Joan Lunden et Charlie Gibson était parfaite. Ils se sont connectés avec les téléspectateurs et l’association de ses «côtelettes» sérieuses de journalisme et sa chaleur étaient la combinaison parfaite du matin.

Charles Gibson et Joan Lunden sur «Good Morning America» 1997 | Ida Mae Astute / Walt Disney Television via .

En 1997, lorsque les notes de GMA ont chuté, Lunden, 47 ans, a annoncé son départ et a été remplacée par Lisa McRee, une ancre de 36 ans, qui ressemblait massivement à Lunden. Un an plus tard, Gibson a également été remplacé par un ancre plus jeune, Kevin Newman.

Bien que Lunden ait affirmé à l’époque qu’elle quittait GMA pour passer plus de temps avec sa famille, elle a révélé à Parade en 2013 qu’on lui avait demandé de partir.

«Les dirigeants ont décidé que les jeunes étaient meilleurs; ils nous ont remplacés, Charlie Gibson et moi, par des versions en quelque chose de nous-mêmes. J’ai accepté de dire que j’allais faire d’autres choses, puis je les ai faites. Je pense qu’ils ont perdu environ 4 millions de téléspectateurs en une semaine. C’était un risque calculé et cela n’a pas fonctionné. »

Les choses ne se sont pas bien passées pour McRee et Newman

Dès le début, une fois que la nouvelle paire a assumé les sièges d’ancrage sur GMA en 1998, les notes ont chuté. On ne sait pas exactement ce qui n’a pas fonctionné dans leur partenariat, mais les téléspectateurs ne l’achetaient pas, comme l’a noté le journaliste Brian Stelter dans son livre, Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV.

Charles Gibson et Diane Sawyer, ‘Good Morning America’ 2002 | Anthony Harvey / .

«Rien ne va, seul ou en combinaison», a écrit Stelter, «à propos de McRee et de son nouveau cohôte Kevin Newman, un Canadien agréable mais fade. . . Ils se connaissaient à peine et cela montrait – «C’était un mariage au fusil de chasse», a déclaré Newman plus tard. Le public ne les connaissait pas non plus – et il n’avait aucune envie de les regarder se percher inconfortablement sur leur nouvel ensemble, froid, dur et lourd, pour lequel ABC avait dépensé trois millions de dollars. “

En un an, Newman et McRee étaient absents. Gibson était de retour, cette fois avec la journaliste très respectée Diane Sawyer. Les téléspectateurs ont adoré l’équipe, qui est restée ensemble lors de l’émission du matin jusqu’en 2006, lorsque Gibson est parti pour animer World News Tonight sur ABC.

Newman réfléchit à son court mandat «GMA»

Newman, âgé de soixante ans, a réfléchi à son temps dans l’émission du matin dans cet extrait de son livre, All Out, qu’il a co-écrit avec son fils, Alex.

«Je voulais arrêter de prétendre être un QB, ou Matt Lauer, ou Optimal Kevin», a écrit Newman en 2015. «Je voulais un emploi où je pourrais être moi-même et les gens apprécieraient ce que j’avais à offrir. C’est une chose de se sentir désespérément malheureux lorsque vous cherchez un remède contre le cancer ou que vous vous battez pour la liberté. C’est une autre chose lorsque vous hébergez des segments de cuisine. “

(extrême droite) McRee et Stelter assistant à la célébration du 40e anniversaire de «Good Morning America» | Heidi Gutman / Walt Disney Television via .

Quant à savoir où ils en sont maintenant, selon Stelter, «McRee est retourné en Californie, a pris beaucoup de poids, puis l’a perdu, et gère maintenant un site Web sur la perte de poids. Newman est revenu au Canada, où il héberge maintenant un magazine d’actualités. Lorsque GMA a célébré son 35e anniversaire en 2010, Newman a noté: «Lisa et moi étions introuvables dans son histoire officielle», a-t-il écrit dans un article de magazine. “Nous ne nous sommes jamais produits.”

En novembre 2018, McRee était présentateur de nouvelles pour Spectrum News 1 pour le Spectrum Cable Network.

Il convient également de noter que McRee et Newman ont été invités et ont assisté à la célébration du 40e anniversaire de GMA en 2015.