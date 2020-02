L’équipe de Harvey Weinstein prévoit de faire appel des verdicts des tribunaux

2020-02-24 20:30:06

L’équipe de défense de Harvey Weinstein prévoit de faire appel de son verdict, après qu’elle a été reconnue coupable de viol au troisième degré et d’acte sexuel criminel au premier degré.

Le producteur de 67 ans a été reconnu coupable des deux chefs d’accusation par un jury à Manhattan lundi matin (24.02.20), dans le cadre de son procès pour agression sexuelle qui l’a vu faire face à cinq chefs d’accusation, dont deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, deux chefs de viol et un chef d’acte sexuel criminel.

Et bien qu’il ait été reconnu non coupable de l’accusation d’agression sexuelle la plus grave – qui aurait pu le condamner à la prison à perpétuité – son équipe de défense a déclaré qu’elle “ferait absolument appel” du verdict dans l’espoir de l’annuler. .

L’avocate principale de Weinstein, Donna Rotunno, a déclaré au Hollywood Reporter: “De toute évidence, c’est une journée douce-amère. Nous sommes déçus. Nous savions que nous étions entrés et nous étions en baisse de 35-0 le jour où nous avons commencé ce procès.

“Les jurés sont venus en sachant tout ce qu’ils pouvaient savoir sur cette affaire. Nous n’avons pas pu trouver un juré qui n’avait jamais entendu parler de Harvey Weinstein.

“[We will] être absolument attrayant [the verdict]. La lutte n’est pas terminée.”

Rotunno a ajouté qu’il était “horrible” de voir Weinstein incarcéré après les verdicts de lundi, où il restera jusqu’à ce qu’il soit condamné le 11 mars.

Elle a dit: “C’est absolument horrible pour moi de voir mon client être placé en garde à vue. Nous ne nous sentons pas du tout bien.

“Harvey est très fort. Harvey est incroyablement fort. Il l’a pris comme un homme. Il sait que nous continuerons à nous battre pour lui et sait que ce n’est pas fini.”

Le verdict de Weinstein est considéré comme un tournant décisif pour le mouvement #MeToo qui a été déclenché par l’exposition publiée sur l’inconduite sexuelle de Weinstein par le New York Times en octobre 2017.

Mots clés: Harvey Weinstein, Donna Rotunno

