L’équipe de service du dimanche de Kanye West a-t-elle été licenciée?

Kanye West et sa chorale du Sunday Service ressemblent à de la famille. Ils se sont réunis il y a plus d’un an pour répandre l’Évangile auprès des masses et ont été là les uns pour les autres pendant des moments difficiles. Mais des rapports récents indiquent qu’il y a eu des drames dans les coulisses, conduisant au licenciement présumé de dizaines de membres d’équipage.

Kanye West lors d’un événement en 2018 | Roy Rochlin / .

Qu’est-ce que le service dominical?

Lancé au début de 2019, le service dominical a été décrit comme une expérience d’église éphémère. L’emplacement varie d’une semaine à l’autre, mais il a eu lieu dans de nombreux endroits à travers le pays – de Chicago, originaire de l’Ouest, à Houston.

En l’expliquant à David Letterman sur l’émission de Netflix, Mon prochain invité n’a pas besoin d’introduction, West a déclaré: «C’est juste une idée que nous devions ouvrir nos cœurs et faire de la musique que nous sentions aussi pure et positive que possible. Et faites-le pendant une heure tous les dimanches et ayez quelque chose où les gens peuvent se réunir et se sentir bien avec leurs familles. »

Le chœur est apparu sur le premier album gospel de West, Jesus Is King, qui a fait ses débuts en octobre 2019 avec de bonnes critiques. Plus tard, l’équipe a sorti son propre album, Jesus Is Born de décembre 2019, qui a rencontré un succès quasi universel. Pitchfork faisait partie de ceux qui ont fait l’éloge du projet, le décrivant comme «une vague sonore joyeuse et dévorante».

Que se passe-t-il avec l’équipe du service du dimanche de Kanye West?

Le site Web de musique AllHipHop a rapporté le 21 février que 30 personnes de l’équipe apparente de 80 membres avaient été libérées. Un soi-disant initié a déclaré au média que West n’était pas celui qui avait appelé, mais on ne sait pas qui l’a fait.

“Ils ne l’ont pas vu venir”, a déclaré la source à propos des membres de l’équipage. «Il s’agit d’un mélange de personnes, dont beaucoup ne sont pas jeunes, et qui veulent toujours réussir.»

L’initié a noté que de nombreux membres d’équipage avaient quitté leur emploi pour travailler pour West et a affirmé qu’ils se retrouvaient maintenant sans aucune protection, car ils ne sont pas des travailleurs syndiqués. Mais la source a également déclaré qu’ils n’auraient pas payé si cher depuis le début.

“En ce qui concerne les salaires, ils n’étaient pas particulièrement bien payés, m’a-t-on dit, à moins que 500 $ pour trois jours de travail vous soient favorables”, a poursuivi l’écrivain AllHipHop. “Je pense qu’ils étaient motivés par plus que cela, à mon avis.”

Service du dimanche de Pâques de Kanye West à Coachella en 2019 | Kent Nishimura / Los Angeles Times via .

Au moment de la rédaction, West n’a pas abordé le rapport. Mais néanmoins, le service du dimanche a continué – aussi récemment que le 23 février. Ce jour-là, Kim Kardashian West a consulté son histoire Instagram et publié des vidéos de la cérémonie qui ont été vues par Showbiz Cheat Sheet.

Dans les clips, on a montré au chœur des remix inspirés de l’évangile à «Love Come Down» d’Evelyn «Champagne» King et à «The Box» et «Ballin» de Roddy Ricch. Même Justin Bieber a fait une apparition, confirmant son interprétation de «Jamais l’aurait fait» de Marvin Sapp devant la foule.

Quelle est la prochaine étape pour la chorale du service du dimanche?

TMZ a rapporté en janvier que West avait l’intention de prendre ses services dans le monde. Des sources ont déclaré au média qu’il voulait lancer les choses en Europe et en Afrique avant de s’étendre à d’autres continents.

Les initiés ont également noté que West ne ferait plus de tournée pour sa propre musique, mais a déclaré qu’il “prévoyait de continuer à enregistrer des airs de gospel avec sa chorale”. Il pense même apparemment à la création d’une suite à leur album, Jesus Is Born. Alors préparez-vous à en voir plus bientôt.