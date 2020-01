L’équipe juridique de Harvey Weinstein a reçu des courriels «aimants» envoyés par des témoins

2020-01-21 22:30:03

L’équipe juridique de Harvey Weinstein a affirmé avoir reçu des courriels de témoins envoyés après la présumée rencontre sexuelle dont ils l’avaient accusé.

L’équipe juridique d’Harvey Weinstein a affirmé détenir “des dizaines” de courriels “aimants” envoyés par les témoins qui l’ont accusé de faute sexuelle.

L’avocat du producteur de 67 ans, Damon Cheronis, a déclaré mardi au tribunal (21.01.20) qu’il avait un catalogue de lettres écrites par les victimes présumées qui “contrediraient” les arguments des procureurs selon lesquels son client était un prédateur sexuel en série.

Il a affirmé qu’un accusateur avait envoyé à Weinstein son nouveau numéro de téléphone après une rencontre présumée, tandis qu’un autre lui avait envoyé un e-mail lui demandant de le présenter à sa mère.

Cheronis a déclaré: “Nous avons des dizaines et des dizaines et des dizaines de courriels qui contiennent des déclarations de témoins se plaignant qu’ils étaient impliqués dans une relation avec M. Weinstein, y compris des relations amoureuses et des rencontres sexuelles, et montrons dans un cas qu’ils se soucient de lui.”

Le juge qui supervise le procès de Manhattan, dans lequel Weinstein fait face à cinq accusations d’agression sexuelle, a décidé que l’équipe de défense du producteur peut parler des courriels mais ne peut pas les montrer et ne peut pas les utiliser dans leurs déclarations d’ouverture.

Pendant ce temps, les avocats de Weinstein avaient demandé à la Cour d’appel la semaine dernière de déplacer le procès hors de New York, affirmant qu’il lui était impossible d’obtenir un procès équitable en raison de “l’atmosphère de carnaval” au palais de justice de Manhattan.

Cependant, le bureau du procureur de district a statué contre lui mardi, affirmant qu’il s’agissait d’un effort clair pour retarder le procès et a fait valoir qu’il n’y avait pas moyen d’échapper aux médias.

Cela vient après que l’équipe de Weinstein a révélé qu’elle cherchait à déclarer un procès dans son affaire en cours alors qu’ils allèguent que l’un des jurés a écrit un roman à venir intitulé “ Age of Consent ”, qui parle d’hommes plus âgés poursuivant des femmes plus jeunes.

Selon TMZ, l’équipe de Weinstein pense que les sujets abordés dans le roman du juré – qui doit être publié en juillet de cette année – sont similaires aux accusations portées contre le magnat du cinéma en disgrâce, et pourraient donc avoir une incidence sur la façon dont le juré en question considère l’affaire.

L’avocate principale de Weinstein, Donna Rotunno, affirme que le juré n’a pas divulgué les informations sur le livre lors de sa sélection pour le jury.

Weinstein doit être jugé pour cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle, dont deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, deux chefs de viol et un chef d’acte sexuel criminel. Il a nié toutes les allégations portées contre lui.

Mots clés: Harvey Weinstein

Retour au flux

.