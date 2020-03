L’équipe juridique de Harvey Weinstein prévient qu’il mourra en prison s’il est condamné à plus de cinq ans

2020-03-10 07:30:06

L’équipe juridique de Harvey Weinstein a affirmé qu’il pourrait mourir en prison s’il était condamné à plus de cinq ans derrière les barreaux.

Le magnat du cinéma en disgrâce de 67 ans a été reconnu coupable en février d’un viol au troisième degré et d’un acte sexuel criminel au premier degré, à la suite de son procès à Manhattan pour cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle, dont il a été reconnu non coupable de la trois autres.

Et avant sa date de condamnation mercredi (11.03.20), ses avocats ont déposé des documents juridiques pour réclamer une peine de prison plus longue que le minimum obligatoire de cinq ans serait essentiellement “une condamnation à perpétuité de facto”.

Weinstein – qui risque jusqu’à 29 ans de prison – avait lutté contre les maux de dos tout au long de son procès, et a été transporté d’urgence à l’hôpital après son verdict après avoir souffert de douleurs à la poitrine, ce qui lui a valu une opération la semaine dernière avant d’être envoyé à l’infirmerie de Rikers Prison de l’île.

Dans une lettre adressée au juge de la Cour suprême de New York, James Burke, son équipe juridique a déclaré: “La grave réalité est que M. Weinstein ne survivra peut-être même pas à ce terme.”

Les avocats ont également demandé à Burke de considérer comment la vie de Weinstein a été “détruite” et comment il “a tout perdu” lorsqu’il a été accusé pour la première fois d’inconduite sexuelle dans un article de 2017 qui a lancé les mouvements #MeToo et Time’s Up.

Ils ont affirmé: “M. Weinstein a été constamment décrié par les médias, ayant depuis longtemps été condamné par le tribunal de l’opinion publique. Sa chute de grâce a été historique, peut-être sans précédent à l’ère des médias sociaux.”

L’équipe juridique de Weinstein a poursuivi en alléguant que le procès du producteur ne l’avait pas “décrit fidèlement” “comme une personne”.

Ils ont écrit: “Le procès n’a pas décrit fidèlement qui il est en tant que personne. Son histoire de vie, ses réalisations et ses luttes sont tout simplement remarquables et ne devraient pas être totalement ignorées en raison du verdict d’un jury.”

Weinstein devrait être condamné le 11 mars, après avoir passé près de deux semaines à l’hôpital Bellevue et avoir été transféré à la prison de Rikers Island la semaine dernière.

