Les 1 raison principale que les fans pensent que Jedidiah commencera à courtiser bientôt

Lorsque Jedidiah Duggar a rejoint Instagram en octobre 2019, les fans l’ont vu comme un signe certain qu’il se préparait à comparaître. Les médias sociaux individuels ont traditionnellement été la façon dont la famille Duggar se présente individuellement au monde et annonce la prochaine étape de sa vie.

Une semaine plus tard, Duggar a utilisé son nouvel Insta pour annoncer qu’il se présentait pour un mandat en 2020.

Le mystère Instagram a été résolu… pendant environ deux minutes. Les fans de Counting On ont rapidement connecté à nouveau les points et ont supposé que bien que son compte Instagram ait été créé pour sa campagne politique, une cour serait peut-être aussi.

Début de la campagne de Jedidiah Duggar

La famille Duggar | Ida Mae Astute / Walt Disney Television via .

Il a fallu une journée au lancement de la campagne pour dérailler. Les fans aux yeux d’aigle ont noté qu’il avait déposé sa candidature pour courir dans le mauvais quartier. Un autre post Instagram a amené les fans à se demander si lui ou son frère jumeau Jeremiah avait secrètement déménagé.

Compte tenu de l’éducation de Jed, il est logique qu’il ne soit pas encore particulièrement habile sur les réseaux sociaux. Il est logique que Duggar ait créé un Instagram pour améliorer ses chances de gagner sa campagne politique. Pourrait-il également envisager de faire la cour pour la même raison?

La dernière saison de Counting On s’est terminée le 17 décembre sans aucun signe de la future épouse de Duggar. On ne sait toujours pas si le spectacle sera renouvelé pour une 11e saison (qui serait une 21e saison de 19 enfants et comptage au total).

Cependant, Duggar et le reste des Duggars sont de vraies personnes. Que l’émission revienne à TLC ou non, il continue d’avancer. Les fans pensent qu’il pourrait bientôt entrer en cour avec Lauren Caldwell.

L’émission a présenté Lauren aux fans en tant que sœur cadette de Kendra Caldwell. Kendra est mariée à Joseph, le frère aîné de Jedidiah, qui est la belle-sœur de Lauren Jedidiah.

L’avenir de la campagne de Jedidiah Duggar

Jed a continué de développer sa campagne au cours des derniers mois, faisant la promotion de son frère jumeau Jeremiah au poste de directeur de campagne. Jeremiah a récemment provoqué ses propres rumeurs de parade nuptiale avec une apparition dans la famille Duggar Insta. Mais rien de solide n’a été rapporté et il ne semble pas que Jeremiah ait créé son propre compte Instagram personnel.

Peut-être qu’il se concentre d’abord sur la gestion de la campagne de son frère. Alors que Jed approche des élections, la prochaine saison de Counting On en parlera sûrement d’une manière ou d’une autre. Jedidiah n’a pas été trop présenté ces dernières saisons, mais il n’y a que peu de temps d’écran par personne pour une émission basée sur plus de deux douzaines de membres de la famille.

Jedidiah fera probablement la une des journaux en dehors du monde de Counting On s’il remporte l’élection.

Les médias grand public auront probablement des commentaires sur un représentant qui vit à la maison avec ses parents. Heureusement, ce ne sera pas le premier ou le dernier conflit de la famille Duggar avec la façon dont le reste du monde choisit de vivre sa vie.

En dehors du blitz médiatique initial, Duggar fera probablement très bien dans son nouveau rôle. Comme les fans de la série le savent, son père Jim Bob Duggar a occupé un poste similaire à l’Assemblée législative de l’Arkansas de 1999 à 2002. Il semble que JB soit derrière Jed tout le long du chemin.

Qu’est-ce qu’une campagne réussie signifie pour le spectacle

Au cours des 15 dernières années, les fans ont repris de nombreuses traditions de la famille Duggar. Jedidiah Duggar a d’abord lancé une boucle aux fans avec son annonce Instagram car ils supposaient que cela signifiait qu’il courtisait.

Maintenant qu’il a annoncé sa candidature, les fans pensent qu’ils avaient initialement raison. Les Américains adorent voter pour un père de famille, surtout en Arkansas. L’Instagram de Jed pourrait-il tuer deux oiseaux avec une pierre?

Qu’il courtise ou non, nous le verrons beaucoup plus dans les prochains mois. Si Counting On revient pour la saison 11, Jed pourrait finir par devenir une star. Seulement neuf mois avant les élections!