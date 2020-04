Les 3 émissions de télévision Netflix les plus regardées par tout le monde pendant la quarantaine des coronavirus cette semaine

Alors que tout le monde est coincé dans leurs maisons, Netflix est plus populaire que jamais. Avec un contenu original et plus d’émissions syndiquées que tout autre service de streaming, tout le monde cherche la prochaine émission à regarder. Voici les trois émissions les plus regardées sur Netflix pour la semaine du 20 avril 2020 – Too Hot to Handle, Outer Banks et Tiger King.

Le casting de «Too Hot to Handle» | Netflix

# 1 «Trop chaud à gérer» – C’est comme «Le baccalauréat au paradis» non censuré

Cette émission de télé-réalité de huit épisodes a été diffusée le 17 avril 2020. C’est l’une de ces épaves de train que vous ne pouvez pas détourner du regard. Heureusement, c’est une frénésie rapide avec tous les épisodes de 36 à 43 minutes.

Pendant les 12 premières heures, la glorifiée Alexa nommée «Lana» veille sur les 10 nouveaux arrivants à leur arrivée au paradis. Apparemment, ils ne pouvaient pas se permettre Chris Harrison. Les producteurs ont rassemblé les célibataires les plus phobiques d’engagement – modèles AKA et influenceurs – sur une magnifique plage pour leur dire qu’ils ne sont pas autorisés à avoir des relations sexuelles.

Les célibataires s’habillent pour impressionner dans leurs minuscules bikinis et maillots de bain serrés, mais ils portent tous des packs de microphone désagréables. À première vue, ils ressemblent à des sacs banane. Les fans ne savent pas s’ils ont apporté d’autres vêtements, car ils se promènent principalement en maillot de bain. Si vous pouvez passer devant les énormes microphones autour du cou, les sacs banane et les insinuations sexuelles affreuses, c’est encore assez rude.

Les cinq hommes et cinq femmes participeront à différentes dates et ateliers pour travailler sur leurs relations. De nouveaux hommes ou femmes se joignent, tandis que d’autres rentrent chez eux chaque semaine. Ils se disputent tous un prix de 100 000 $ qu’ils ont finalement partagé. Cependant, tout caresser, embrasser ou avoir des relations sexuelles déduira de l’argent du pot partagé. C’est le numéro 1 sur la liste la plus regardée, probablement parce qu’il a chuté cette semaine – mais pour certains, cela pourrait être le plaisir coupable que vous recherchiez.

# 2 «Outer Banks» – Où «Dawson’s Creek» rencontre «One Tree Hill»

Outer Banks est un peu plus longue – 10 épisodes qui varient de 46 à 56 minutes chacun. Il est tombé sur Netflix le 15 avril 2020, il s’agit donc également d’une toute nouvelle série télévisée.

«C’est l’endroit où vous avez soit deux emplois, soit deux maisons – deux tribus, une île», décrit le personnage principal, Jon B. (Chase Stokes). «Notre mission cet été est de passer un bon moment, tout le temps.»

Le père de Jon B. a disparu il y a neuf mois, et maintenant il est en mission pour découvrir la vérité sur ce qui s’est passé. Son père avait également 4 millions de dollars d’or lors de sa disparition, alors les jeunes adolescents sont à la recherche du trésor.

Outer Banks est un drame de meurtre-mystère qui arrive et qui retient votre attention avec ses rebondissements. De nombreux critiques notent que cela en vaut la peine.

# 3 «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» – Soignez votre FOMO et regardez-le

Si vous n’avez pas vu Tiger King: Murder, Mayhem et Madness, vous voudrez peut-être sauter dans le train afin de comprendre tous les mèmes là-bas. La série de 7 épisodes est également une frénésie rapide avec toutes les parties en moins de 48 minutes. C’est aussi une épave de train, mais vous ne pourrez pas arrêter de regarder. Il a été publié sur Netflix le 20 mars 2020, mais il fait toujours partie des trois émissions les plus regardées plus d’un mois plus tard.

Le documentaire sur le vrai crime suit le gardien de zoo Joseph Maldonado-Passage, alias Joe Exotic, alors qu’il s’immisce de plus en plus dans les intrigues et de plus en plus loin de prendre soin des animaux. Tout au long de la série, deux autres grands passionnés de chats se joignent au spectacle. Carole Baskin, de Floride, est présentée comme l’ennemi juré de Joe – qui aurait pu tuer son mari.

Bhagavan Antle est un autre éleveur d’animaux qui forme des animaux à se produire avec des artistes tels que Britney Spears. Il y a un spécial supplémentaire d’un épisode qui vérifie où se trouvent certaines personnes. Il répond également à certaines questions urgentes que vous pourriez avoir après la fin.

