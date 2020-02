Les 3 personnages les plus inoubliables de Robert Downey Jr. (et le suivant en ligne)

Robert Downey Jr.a joué plusieurs rôles – en essayant différents chapeaux pour la taille – parfois des individus réels, d’autres fois des créations fictives – mais il parvient presque toujours à trouver le bon accord. Bien que le choix des rôles les plus mémorables du portefeuille de l’acteur puisse s’avérer difficile, trois semblent se démarquer. Certains rôles semblent incarner Downey, car ses représentations des trois personnages ci-dessous sont soit enchevêtrées dans la culture populaire, admirées par la critique et primées, ou les deux. Et, l’un des prochains individus de la vie réelle qu’il est prêt à jouer pourrait rejoindre la liste!

Robert Downey Jr. | Alberto E. Rodriguez / .

3. Charlie Chaplin

La performance de Robert Downey Jr. dans Chaplin en 1992 a ensuite reçu un accueil positif de la critique et du public. Le film retrace la vie de Chaplin – de ses humbles débuts dans le sud de Londres à ses débuts dans le Vaudeville britannique, jusqu’à atteindre finalement sa carrière de cinéma muet – et RDJ capture chaque instant dans le temps, chaque transition de la vie personnelle avec perfection.

RDJ a ensuite reçu une nomination aux Oscars pour sa performance en 1993, et bien qu’il n’ait pas gagné, cela reste l’un des tours les mieux reçus et inoubliables de l’acteur. Des expressions faciales attachantes et pourtant investigatrices à la comédie physique exagérée, RDJ incarnait Chaplin, et il a donné une performance que personne n’oubliera bientôt.

2. Sherlock Holmes

Avec Sherlock Holmes 3 à l’horizon, personne n’oubliera de sitôt RDJ sur le personnage. Avec un talent pour le combat, une tendance à éviter les orthodoxies sociales et l’état d’esprit d’investigation de la marque, la représentation de Downey rend hommage à Sherlock Holmes dans le matériel source, tout en modernisant le personnage pour un public contemporain.

Downey’s Holmes est amusant, intelligent et courageux; le personnage s’inscrit simplement dans un âge filmique qui exige souvent un peu d’action à indice d’octane élevé dans ses sagas criminelles.

1. Iron Man

Robert Downey Jr. et Iron Man sont pratiquement la même chose. Jouant le personnage pendant plus d’une décennie – et amenant le public au théâtre – Downey est devenu le philanthrope milliardaire playboy avec une langue d’argent, un peu d’un complexe de supériorité et un air arrogant d’omniscience. Pourtant, la transformation du personnage de Downey dans la saga Infinity – de l’égoïste égoïste au sauveur désintéressé – en est une pour les livres, et sa performance dans Fin du jeu a été digne de récompense, malgré la résilience de l’Académie à reconnaître les films de super-héros aux Oscars.

Alors que Robert Downey Jr. va maintenant passer à des projets en dehors du MCU, peu susceptibles de revenir à Tony Stark (au moins dans un avenir prévisible), il sera toujours l’Iron Man du monde. Alors, quel sera le prochain rôle le plus mémorable de Downey? Un tour à venir semble le plus susceptible de rejoindre cette liste.

Robert Downey Jr. s’apprête à jouer à l’arnaque au docteur John Brinkley

Un biopic sans titre de John Brinkley est actuellement en pré-production avec Downey prévu pour le rôle-titre. Si vous vous demandez pourquoi ce film rejoindra la liste ci-dessus, il vous suffit de connaître un fait essentiel: le Dr John Brinkley était un arnaqueur qui a convaincu le monde que la xénotransplantation de testicules de chèvre chez l’homme guérirait l’impuissance masculine.

Brinkley a ensuite déclaré que la procédure était un remède universel pour une variété de maux. Il a acquis une renommée internationale, accumulant de grandes quantités de richesse avant que sa fraude ne le rattrape, et il est mort dans la pauvreté. Ce sera un biopic assez intéressant, et pourrait bien mériter à Downey une autre nomination aux Oscars.