Les 3 principales raisons pour lesquelles le MCU ne tuera pas le Spider-Man de Tom Holland malgré les rumeurs suggérant le contraire

Des rumeurs circulent autour de Spider-Man de Tom Holland depuis la première apparition du personnage dans Captain America: Civil War. Lorsque le web-slinger était nouveau dans l’univers cinématographique Marvel, les théoriciens et les fuyards se rendaient sur Internet pour discuter de l’ampleur de l’impact sur le paysage en évolution. Deux versements autonomes et quelques mash-ups plus tard, et le moulin à rumeurs a commencé à marcher sur un rythme différent. Les fuites alléguées restent désormais fixées sur le moment et la manière dont le personnage quittera la franchise.

Des rapports récents de We Got This Covered (WGTC) suggèrent que Miles Morales (vu pour la première fois dans la splendeur animée Spider-Man: Into the Spider-Verse) pourrait venir prendre la place de Holland sous forme d’action en direct, notant que Peter Parker fera face à sa disparition quelque temps après la phase 4. Cependant, il y a quelques raisons pour lesquelles le MCU ne tuera probablement pas Spidey de si tôt. Plongeons-nous dans les trois principales raisons.

1. Spider-Man viendra probablement à la tête des New Avengers lorsqu’ils apparaîtront enfin sur l’écran argenté

Avec l’ardoise de la phase 4 déjà annoncée, il est devenu évident que Kevin Feige et Co. travaillent vers une franchise Young ou New Avengers. Hawkeye est sur le point de passer le flambeau à Kate Bishop, Mme Marvel recevra une émission de télévision sur Disney +, et la rumeur dit que Loki sera piégé dans sa forme d’enfance pendant Thor: Ragnarok. Autrement dit, un nouvel acteur viendra incarner le personnage à l’avenir – un nouveau personnage beaucoup plus jeune qui pourrait venir se battre aux côtés des héros avec les leçons et la sagesse semblables à un ancien méchant adulte.

Spider-Man servira probablement de lien pour maintenir les New Avengers ensemble (surtout si Harley Keener devient Iron Lad). Spider-Man est la connexion avec les anciens héros, ce qui nous amène à la prochaine raison pour laquelle le MCU ne peut pas encore le supprimer.

2. Trop de changements trop vite

Lorsqu’il s’agit de déterminer le visage de Marvel, deux personnages règnent en maître – Iron man et Spider-Man, car les fans en ont longuement discuté en ligne. Avec Iron Man plus dans l’image, le MCU a besoin du protégé de Stark; ils ne peuvent pas risquer de perdre un autre héros bien-aimé, car les nouveaux visages ne sont aussi grands que les anciens visages qui les accueillent. Spider-Man doit être le héraut. Spider-Man doit être la colle reliant l’ancien et le nouveau.

3. Mary Jane Watson pourrait venir au MCU

Si les rumeurs entourant l’entrée de Mary Jane Watson dans le MCU se révèlent vraies, ceux qui sont derrière les films Marvel ont encore beaucoup de récits avant de jeter Spider-Man. Parker, Mary Jane et Michelle Jones entreront-elles dans un triangle amoureux? Will Parker finira avec Mary Jane Watson, laissant Jones voler en solo (pour prendre des mesures pour devenir Spider-Woman). Quel que soit le plan, Spidey fera partie intégrante un peu plus longtemps et Miles Morales ne prendra pas le trône de si tôt.