Les 4 meilleures collaborations entre Metro Boomin et 21 Savage

Dans le hip-hop actuel, l’un des duos de collaboration les plus prolifiques se compose du rappeur 21 Savage et du producteur Metro Boomin.

Le producteur, dont le vrai nom est Leland Wayne, a produit de nombreuses chansons pour le rappeur, dont le vrai nom est Shéyaa Bin Abraham-Joseph. Ils ont même sorti un EP collaboratif il y a quelque temps. Leurs meilleures collaborations incluent des morceaux de cet EP ainsi que d’autres chansons au fil des ans.

21 Savage et Metro Boomin | Prince Williams / Wireimage

‘X’

En tant que single de 21 Savage, “X” avait également Metro Boomin, le producteur de la chanson, comme artiste principal et figurait sur leur EP conjoint, Savage Mode. Le rappeur Future a également figuré sur la piste. La chanson atteint le 36e rang du Billboard Hot 100 et est certifiée double platine.

‘Sans coeur’

Également tiré du EP du rappeur et producteur, Savage Mode, «No Heart» était le deuxième single du projet. Elle a atteint le n ° 43 du Billboard Hot 100. Comme «X», la chanson était également certifiée double platine.

‘Compte bancaire’

“Bank Account” était le premier single du premier album de 21 Savage, Issa Album. La piste a été produite par Metro Boomin. Atteignant le 12e rang du Billboard Hot 100, il lie «A Lot» en tant que single le plus performant de 21 Savage. En tant que single le plus réussi, il a été certifié quadruple platine.

«Pull Up N Wreck»

“Pull Up N Wreck” est le premier single extrait de l’album collaboratif de Big Sean et Metro Boomin, Double or Nothing. Le single présentait 21 Savage. Bien que l’album ait reçu des critiques mitigées, ce single a réussi à atteindre le n ° 80 sur le Hot 100.